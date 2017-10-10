Сборная Сирии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России

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Москва, 10 октября. Сборная Сирии проиграла команде Австралии в матче четвертого раунда квалификации чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Первая встреча команд Сирии и Австралии состоялась 5 октября и завершилась со счетом 1:1. В ответном матче австралийцы с трудом вырвали победу у сирийцев лишь в дополнительное время, встреча завершилась со счетом 2:1.

На шестой минуте матча сирийцы забили первый мяч, однако вскоре счет стал равным – Тим Кэхилл забил ответный гол на 13-й. Основное время матча и первый дополнительный тайм не выявили сильнейшего. На 109-й минуте победный гол забил Кэхилл, тем самым оформив дубль. Таким образом, сборная Сирии выбыла из борьбы за путевку на чемпионат мира по футболу.