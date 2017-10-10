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Новости Сирии
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Спорт
Сборная Сирии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России
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    Сборная Сирии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России

    22:10  10 Октября 2017
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    Сборная Сирии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России

    Москва, 10 октября. Сборная Сирии проиграла команде Австралии в матче четвертого раунда квалификации чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

    Первая встреча команд Сирии и Австралии состоялась 5 октября и завершилась со счетом 1:1. В ответном матче австралийцы с трудом вырвали победу у сирийцев лишь в дополнительное время, встреча завершилась со счетом 2:1.

    На шестой минуте матча сирийцы забили первый мяч, однако вскоре счет стал равным – Тим Кэхилл забил ответный гол на 13-й. Основное время матча и первый дополнительный тайм не выявили сильнейшего. На 109-й минуте победный гол забил Кэхилл, тем самым оформив дубль. Таким образом, сборная Сирии выбыла из борьбы за путевку на чемпионат мира по футболу.

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #сирия #австралия #чм-2018
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