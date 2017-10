США грозят миру сверхмощной атомной гравитационной авиабомбой B61-12

В Избранное

Американские испытания новейших бомб и разжигание войн свидетельствуют о наличии у США нового незаконного ядерного вооружения.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Американские ядерные испытания и войны говорят о наличии у США нового (незаконного) ядерного оружейного комплекса стоимостью 1,5 триллиона долларов» (US Bomb Tests and Bidding Wars Herald New (Unlawful) $1.5 Trillion Nuclear Weapons Complex), опубликованной 9 октября порталом Antiwar.com. Автор: Джон Лафордж (John LaForge).

В то время как большая часть мира отказывается от ядерного оружия, милитаризованный Белый дом Дональда Трампа разрабатывает планы по восстановлению всего ядерного оружейного комплекса США, и это обойдется стране в триллион долларов. В рамках программы планируется ежегодно выпускать по 80 новых ядерных боеголовок, в том числе три новых типа боеголовок, создавать новое ядерное оружие дальнего радиуса действия стоимостью 20 миллиардов долларов и новую атомную гравитационную бомбу B61 за 12 миллиардов долларов США, а также готовить новый флот атомных подводных лодок и новую систему межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) за 100 миллиардов долларов.

Как сообщает WallStreet.com, в целом за 30 лет на программу может уйти до 1,5 трлн долларов — на 500 млрд долларов больше того, что первоначально предложила администрация Барака Обамы в 2016 году. Помимо колоссальных расходов, программа является грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрещении ядерного оружия.

В начале августа этого года активно сотрудничающее с военными министерство энергетики США и американские ВВС провели два испытания новой гравитационной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде. Испытание бомбы без боевой части — с помощью реактивного истребителя F-15E, который в настоящее время участвует в войнах в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии — продемонстрировало способность реактивного самолета вести ядерную войну.

Программа B61-12 «идет по плану», заявил Фил Кальбос — исполняющий обязанности заместителя главы Национальной администрации по ядерной безопасности, которая работает над ядерными боеголовками США. Хотя номинально это гражданское агентство, но его глава Кальбос окончил West Point (Военную академию США) и учился в Национальном военном колледже Пентагона.

При испытании бомбы B61-12 использовалось оборудование фирмы Boeing. Национальная администрация по ядерной безопасности хочет, чтобы создание первых В61-12 было завершено в 2022 году, и чтобы 180 из них отправились пяти европейским партнерам США по НАТО — на замену тем, что уже там есть.

Некоторые немецкие, голландские и бельгийские политики призывали к удалению всего ядерного оружия США из Европы, и американские военные, возможно, сами в скором времени вывезут свои В61 из Турции. Однако еще примерно 400-600 новых B61 будут созданы вместо тех, которые в настоящее время используются на бомбардировщиках дальнего радиуса действия B-52 и B-1.

В августе ВВС США также заключили несколько контрактов с концерном Boeing на 349 миллионов долларов и с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на 329 миллионов долларов, чтобы создать конкуренцию за контракт на замену нынешнего арсенала из 450 ракет Minuteman III. Компания-победитель получит 100 млрд долларов на строительство новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Все это происходит на фоне призывов официальных лиц США к отмене программ по созданию МБР. Более того, в 2012 году независимая экспертная комиссия под председательством бывшего заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джеймса Картрайта призвала ликвидировать систему МБР, а не заменять ее. На слушаниях в сенате генерал Картрайт также заявил, что избавление от МБР не ставит под угрозу безопасность США.

Призывы конгресса к жесткой экономии, фискальной ответственности и сокращению бюджета ничего не значат, если не будет отменен дорогостоящий план по созданию ядерного оружия, запрещенного в настоящее время Договором о нераспространении ядерного оружия, а скоро — Договором о запрещении ядерного оружия.