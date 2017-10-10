Президент Киргизии призвал Запад не демонизировать Путина
Москва, 10 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин умеет слушать коллег. Об этом заявил журналистам президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
«Мы с ним много спорили, а в итоге, если я был прав, он принимал мое мнение. Мы, наверное, и подружились потому, что с ним мало кто спорит», — цитирует слова политика издание «Спутник».
По мнению Атамбаева, крупнейшим державам не стоит демонизировать российского лидера.
«По-моему, вместо того чтобы демонизировать Путина, крупнейшие державы и их лидеры должны искать общие позиции», — подчеркнул глава Киргизии.
Напомним, ранее стало известно о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.