Президент Киргизии призвал Запад не демонизировать Путина

Москва, 10 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин умеет слушать коллег. Об этом заявил журналистам президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

«Мы с ним много спорили, а в итоге, если я был прав, он принимал мое мнение. Мы, наверное, и подружились потому, что с ним мало кто спорит», — цитирует слова политика издание «Спутник».