Борьбу с лесными пожарами предлагают финансировать из бюджета регионов РФ

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Москва, 10 октября. В Госдуме предложили устранить правовую коллизию, которая не позволяет регионам России, часто страдающим от лесных пожаров, бороться со стихией своими силами. Как пояснил член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Бугера, для усиления противопожарной работы местным властям необходимо создавать дополнительные службы за счет регионального бюджета, однако на данный момент это может быть расценено как нецелевое расходование.

Согласно Лесному кодексу РФ, средства на борьбу с природными пожарами выделяются только из федерального бюджета. Финансирование пожарной безопасности из бюджетов субъектов РФ по закону является превышением полномочий.