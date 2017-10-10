Хайп на лунных полицейских: политолог объяснил историю с допросом из-за «Незнайки»

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Москва, 10 октября. Блогер из Краснодарского края Михаил Малахов заявил, что его вызвали на допрос в прокуратуру из-за цитирования в соцсетях книги «Незнайка на Луне». В отрывке речь идет о лунных полицейских, которых называют «бандитами», потому что они защищают только богачей, которые и являются грабителями.

В прокуратуре Краснодарского края выразили недоумение заявлением блогера и пытались связаться с мужчиной, допустив, что его ввели в заблуждение. Позже Малахов объяснил, что звонок поступил не из прокуратуры, а из полиции, а в МВД его опровергли, потому что предложение дать объяснения было устным.

Пока в прокуратуре пытались разобраться в ситуации, аудитория паблика Малахова в соцсети «ВКонтакте» выросла в четыре раза менее чем за сутки. Журналисты и другие блогеры предположили, что заявление о допросе было сделано для повышения популярности. Такого же мнения придерживается и политолог Дмитрий Солонников.