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Хайп на лунных полицейских: политолог объяснил историю с допросом из-за «Незнайки»
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    Хайп на лунных полицейских: политолог объяснил историю с допросом из-за «Незнайки»

    20:10  10 Октября 2017
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    Хайп на лунных полицейских: политолог объяснил историю с допросом из-за «Незнайки»

    Москва, 10 октября. Блогер из Краснодарского края Михаил Малахов заявил, что его вызвали на допрос в прокуратуру из-за цитирования в соцсетях книги «Незнайка на Луне». В отрывке речь идет о лунных полицейских, которых называют «бандитами», потому что они защищают только богачей, которые и являются грабителями.

    В прокуратуре Краснодарского края выразили недоумение заявлением блогера и пытались связаться с мужчиной, допустив, что его ввели в заблуждение. Позже Малахов объяснил, что звонок поступил не из прокуратуры, а из полиции, а в МВД его опровергли, потому что предложение дать объяснения было устным.

    Пока в прокуратуре пытались разобраться в ситуации, аудитория паблика Малахова в соцсети «ВКонтакте» выросла в четыре раза менее чем за сутки. Журналисты и другие блогеры предположили, что заявление о допросе было сделано для повышения популярности. Такого же мнения придерживается и политолог Дмитрий Солонников.

    «Если никто никого никуда не вызывал и придумана фейковая новость, то ничего оригинального в этом нет. Почему бы не придумать про допрос из-за «Незнайки на Луне», заявил эксперт Nation News. — Сделано ли это специально для нагнетания обстановки или человек хотел получить личную известность таким образом? Возможно и то, и другое».

    Хайп на лунных полицейских: политолог объяснил историю с допросом из-за «Незнайки»

    Автор: Катерина Михайлиди
    #малахов #блогер #допрос #незнайка
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