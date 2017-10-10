Глава МИД Украины призвал оставить в покое президента Чехии после слов о Крыме

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Киев, 10 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал последние высказывания президента Чехии Милоша Земана.

Украинский дипломат считает, что чешского политика нельзя «исправить», поэтому его нужно оставить в покое.

«Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и актеры. Те, кто пригласил его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», — цитирует слова Климкина RT.

Залиште Земана,його не виправити. В театрі є режисери і є актори.Ті,хто запросили його до виступу,знали,що він скаже.З ними і треба боротися — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 10, 2017

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан предложил российской стороне выплатить компенсацию Киеву за Крымский полуостров. При этом он считает факт воссоединения Крыма с Российской Федерацией завершенным делом.

Позиция Земана по данному вопросу уже вызвала недовольство у первого заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко и постоянного представители Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.