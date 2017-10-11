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Сирия, 11 октября. Самолет российских ВКС Су-24 потерпел крушение на базе в Латакии. Боевики ИГ1 напали на школы в городе Тасиль в провинции Даръа. САА и ВКС РФ возобновили штурм Меядина к юго-востоку от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по ИГ на востоке провинции Хомс; вместе с ВВС Сирии проводили боевые вылеты на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с «Ан-Нусрой»*** близ районов Джобар и Айн-Тарма в районе Восточной Гуты; возобновили штурм Меядина в Дейр эз-Зоре; вернули контроль над городом Марата в провинции Дейр эз-Зор; захватили часть военной техники ИГ на востоке Хамы.

«Исламское государство»: предпринимало попытки атак вблизи высоты Ас-Сарух на востоке Хомса; понесло потери в результате авианалетов ВКС РФ на востоке Хомса; напало на школы в городе Тасиль в юго-западной части Даръа; потеряло военную технику под ударами ВВС Ирака в Аль-Анбаре.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа; потеряла одного из командиров в результате взрыва бомбы к востоку от города Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: готовится к полномасштабному наступлению против ИГ на северо-востоке провинции Хама; открыла огонь по территориям САР в районе высоты Аш-Шират в районе Западной Гуты.

Курды: захватили населенные пункты Мисла и Михемеда к востоку от Дейр эз-Зора; эвакуировали более 150 гражданских лиц в Ракке; уничтожили «джихад-мобиль» ИГ в городе Ракка.

Международная коалиция: совершила боевые вылеты в районе поселения Шинан в Дейр эз-Зоре, погибли мирные жители; провела бомбардировку в квартале Ат-Тавассуйя в Ракке.

Провинция Дамаск

На северо-востоке столицы не прекращались перестрелки между правительственными войсками и боевиками исламистских формирований. Стороны вели взаимные ракетные обстрелы недалеко от районов Джобар и Айн-Тарма, а также близ населенного пункта Хараста. Об этом сообщал военный источник на своей странице в сети Twitter (Ghouta_GMC).

На юго-западе региона на территории оазиса Западная Гута вновь начали наносить артиллерийские удары исламисты группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Как передавал Telegram-канал (NRVR11), снаряды упали в районе вершины Аш-Шират.

Провинция Латакия

Как сообщал новостной портал Damascus Now, в минувшие сутки произошла авария вблизи военного аэродрома «Хмеймим», расположенного к югу от административного центра провинции. Военный самолет ВКС РФ потерпел крушение по техническим причинам. Су-24 загорелся, а затем рухнул в районе населенного пункта Аш-Шарашир. Оба члена экипажа погибли, не успев осуществить катапультацию, передавали представители Минобороны России.

Провинция Хомс

На востоке провинции вновь наблюдались попытки радикалов «Исламского государства»1 прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников вблизи высоты Ас-Сарух в районе магистрали М20. В ответ на новые атаки российская авиация провела серию боевых вылетов над пустынными районами, занимаемыми террористами. После авианалетов ВКС РФ местные источники опубликовали несколько фотографий ликвидированных транспортных средств ИГИЛовцев. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News.

Как передавало агентство новостей Damascus Now, один из сотрудников сирийских СМИ Мухаммад Миляд погиб, подорвавшись на мине, заложенной боевиками террористической группировки в восточной части провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

В первой половине дня после ракетных и артиллерийских обстрелов правительственные подразделения при поддержке российских ВКС возобновили штурм Меядина одновременно с атакой позиций ИГ вблизи города Маррат. Военный источник в сети Telegram (SRNN2011) передавал, что населенный пункт был повторно освобожден войсками САР благодаря военным самолетам РФ.

Демократические силы Сирии**** (SDF) и Соединенные Штаты продолжили военную операцию «Буря Джазиры» и захватили населенные пункты Мисла и Михемеда. Кроме того, курды достигли окраин поселения Шинан, в районе которого активно работали ВВС западного альянса. По данным Twitter-канала (ClaudiaAlMina), в ходе боевых вылетов коалиционной авиации по меньшей мере шесть гражданских лиц погибли.

Провинция Даръа

На юго-западе региона в течение всего дня фиксировались столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) с одной стороны и подконтрольными ИГИЛ1 группировками «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Маслуль» с другой. Наиболее жестокие перестрелки произошли в районе населенного пункта Джиллен, передавал новостной портал Al Manar News.

На востоке Даръа при взрыве СВУ, заложенного в автомобиле, был убит один из командиров ССА Омар Аль-Мафалани. По информации местных источников, бомба была установлена боевиками формирований, присягнувших на верность ИГИЛ.

Несколько школ в городе Тасиль подверглись нападению ИГИЛовцев. Как передавали корреспонденты AMN, радикалы прибегли к атаке в силу того, что родители не согласились с новой «программой обучения», предложенной террористической организацией. О пострадавших не сообщалось. Известно, что террористы сожгли книги и портфели учащихся.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Mayadeen News сообщало о том, что на территорию Идлиба прибыла новая партия турецкой военной техники. Напомним, войска Анкары направляются в провинцию для наблюдения за исполнением условий перемирия. Об этом договорились представители РФ, Турции и Ирана во время встречи в Астане.

Российские и сирийские военные самолеты, тем временем, продолжили наносить точечные авиаудары по опорным пунктам объединения «Тахрир Аш-Шам», в отношении которого режим прекращения огня не действует. Как передавали Telegram-каналы (NRVR11) и (SRNN2011), авианалеты пришлись на позиции «Ан-Нусры» недалеко от городов Хан Шейхун и Ат-Тамана.

Провинция Ракка

Согласно данным военного источника в Telegram (Raqqa_Campaign), более 150 гражданских лиц были вывезены с территорий, подконтрольных «Исламскому государству» в Ракке, в безопасные районы. Сообщалось, что трое из них были арестованы по подозрению в сотрудничестве с террористами.

В течение суток разворачивались бои в административном центре региона в районах Аль-Джамили и Аль-Далла. Местный Telegram-канал (Raqqa_Campaign) сообщал о том, что один из заминированных автомобилей ИГИЛовцев был уничтожен в ходе столкновений, не причинив вреда курдским силам. ВВС антитеррористической коалиции продолжили проводить бомбардировки в квартале Ат-Тавассуйя, а также вблизи городского стадиона, где проживает большое количество мирных жителей. Тем не менее о возможных пострадавших пока не сообщалось.

Во второй половине дня стало известно, что переговоры между курдами и боевиками ИГИЛ провалились. ИГИЛовцы отказались добровольно оставить занимаемые позиции, передавало информагентство Al Manar News.

Провинция Хама

Стало известно, что после того как террористы «Исламского государства» бежали из окружения в «Акербатском котле», часть военной техники радикалов была захвачена солдатами САА и проасадовскими ополченцами-шиитами.

В северной части Хамы боевики альянса «Тахрир Аш-Шам», позиции которых захватили ИГИЛовцы, заявили о начале полномасштабного наступления против радикалов террористической группировки с целью вернуть утраченные территории. К вечеру «Ан-Нусра» провела несколько артобстрелов позиций ИГИЛовцев в районе населенного пункта Аль-Рухжан.

Тем временем, по данным информационного портала Shahba Press, сирийские ВВС в течение дня продолжили наносить удары по укрепрайонам исламистов вооруженной оппозиции на севере региона. Об итогах боевых вылетов никакой информации все еще не поступало.

Ирак

Иракские правительственные войска и силы ополченцев «Хашд Аш-Шааби» продолжили военную операцию против террористов «Исламского государства» на западе провинции Аль-Анбар. Источник в сети Twitter (presssiraq) сообщал, что в результате боевых вылетов ВВС Ирака были ликвидированы четыре военных пикапа ИГИЛовцев.

В ответ на бомбардировки иракской авиации два смертника ИГ предприняли вылазку к западу от города Хит и забросили две гранаты в дома военнослужащих Сил народной мобилизации. Как передавал новостной портал Al Sumaria News, восемь человек, в том числе дети, получили ранения. После нападения террористы попытались активировать на себе взрывные устройства, однако были застрелены, не успев совершить самоподрыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)