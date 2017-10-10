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В Крыму пообещали усилить радио- и телесигнал в Херсонскую область
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    В Крыму пообещали усилить радио- и телесигнал в Херсонскую область

    19:42  10 Октября 2017
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    В Крыму пообещали усилить радио- и телесигнал в Херсонскую область

    Симферополь, 10 октября. Власти Крыма намерены выполнить просьбу усилить радио- и телесигнал с территории полуострова в Херсонскую область. Об этом сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

    По его словам, просьба прозвучала в ходе круглого стола украинских диаспор, который прошел в Крыму 9 октября.

    «Это важный посыл для нас, и мы будем думать, как использовать технические средства и реализовать эти просьбы», — сказал Смирнов.

    Он подчеркнул, что одна из важных задач по итогам форума — сделать площадку постоянно действующей, чтобы обсуждать проблемы с Украиной с расширенном формате.

    «Не исключено, что Крым станет площадкой круглого стола для украинских диаспор и в следующий раз», — отметил Смирнов.

    Автор: Евгения Авраменко
    #украина #крым #заур смирнов
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