Фотосессия украинских моделей в образе онкобольных возмутила соцсети

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Киев, 10 октября. Участницы шоу «Топ-модель по-украински» приняли участие в фотосессии «Рак — не приговор», в которой предстали в образе онкобольных. Однако зрители не оценили творческий эксперимент и обрушились с критикой в адрес шоу и «Нового канала», обвинив их в цинизме и бестактности.

Пользователи Сети считают, что модели неправдоподобно изобразили больных раком, а в некоторых случаях продемонстрировали красоту и сексуальность вместо боли и отчаяния, которые испытывают пациенты, страдающие от онкозаболеваний. Пользователи считают, что девушки должны увидеть своими глазами тех, кто действительно ведет отчаянную борьбу с раком, а не имитирует болезнь.

Однако нашлись пользователи, которые похвалили авторов идеи за «эмоциональную фотосессию», а также отметили ее «глубокий смысл».