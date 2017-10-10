Новости Украины: торговля Крымом «по-чешски», об Эрдогане без иллюзий, украинцы сходят с ума

В Избранное

Новости Украины, 10 октября. Президент Чехии предложил поторговаться за Крым, Киев резко отказался. В Госдуме посоветовали без иллюзий относиться к крымским заявлениям Эрдогана. Украина лидирует в Европе по количеству психических расстройств.

Предложение Чехии по Крыму

Хотя Москва неоднократно заявляла, что вопрос «принадлежности» Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, — некоторые политики продолжают муссировать эту тему.

Так президент Чехии Милош Земан высказал предложение, что Россия могла бы «компенсировать» Украине «потерю» Крыма.

По мнению Земана, попытки вернуть Крым под украинскую юрисдикцию приведут к войне в Европе, но Украина могла бы «претендовать» на некую компенсацию от России за потерю территории.

Выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, Земан заявил, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, который следует признать.

«Что же мы должны делать? Если будет диалог между Россией и Украиной, я считаю — это моя точка зрения — что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или компенсации в форме поставок нефти или газа», — заявил президент Чехии.

Такого рода предложения для Украины неприемлемы, заявила, комментируя это заявление, первый вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, которая назвала слова Земана «циничными».

«Ужасное в своем цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам вице-спикера Рады, «Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством».

Россия официально не ответила на «предложение» Земана, но член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель Крыма Ольга Ковитиди заявила газете «Известия», что в целом слова чешского президента звучат позитивно.

«Рано или поздно признание крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией все равно произойдет. В данном случае мы должны воспринимать это заявление [Земана] позитивно», — заявила Ковитиди.

В Госдуме «оценили» заявление Эрдогана о Крыме

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предложил не строить иллюзий по поводу политики Турции по отношению к России. Так российский политик прокомментировал прозвучавшее накануне заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который по итогам встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что Анкара всецело поддерживает территориальную целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией.

«Это лишний урок, который показывает, что выстраивать какие-то долгосрочные отношения с Турцией очень тяжело, отметил Новиков в комментарии RT. — Но, в принципе, в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это просто надо учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики».

На заявление Эрдогана отреагировали и в Крыму.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в беседе с изданием отметил, что заявление президента Турции по поводу Крыма не могут никак повлиять ни на ситуацию в России, ни на ситуацию в самом Крыму.

«Думаю, что это [заявление Эрдогана] было востребовано прежде всего со стороны [президента Украины Петра] Порошенко, — отметил Мурадов. — Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Просто [Эрдогану] нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются, и перспектива их развития заметно ухудшается».

По словам крымского политика, Эрдоган — человек достаточно гибкий.

«Он, когда надо будет, успешно поменяет свою позицию», — подчеркнул зампред правительства Крыма.

Украина лидирует в Европе по количеству психических заболеваний

Украина занимает первое место в Европе по количеству психических заболеваний. Об этом говорится в докладе министерства социальной политики Украины, опубликованном в связи с отмечающимся 10 октября Всемирным днем психического здоровья.

В докладе говорится, что по статистическим данным 1,2 миллиона жителей Украины (более трех процентов украинских граждан) страдают различными психическими заболеваниями, и ситуация продолжает ухудшаться.

Напомним, ранее министр обороны Украины отправил в отставку главного военного психиатра страны Олега Друзя, который в ходе круглого стола в Раде заявил, что более 93% участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе нуждаются в психологической реабилитации или даже психиатрическом лечении.

«Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике 93% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов», — сказал Друзь.

Однако эта горькая правда не пришлась по вкусу военному руководству Украины, и врача уволили.