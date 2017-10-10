Педагог из Петербурга пойдет под суд за надпись «дурак» на лбу школьника

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Санкт-Петербург, 10 октября. Мировой суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело учительницы школы №684, которая написала слово «дурак» на лбу ученика второго класса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

«Учитель начальных классов 21 сентября 2017 года на одном из уроков во время образовательного процесса в качестве профилактической меры за ненадлежащее поведение нанесла шариковой ручкой ругательную надпись на лбу ученика», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что своими действиями педагог нарушила права учащегося, оскорбив его честь и достоинство в неприличной форме. Согласно 1-й части статьи 5.61 КоАП РФ оскорбление второклассника грозит педагогу штрафом в размере трех тысяч рублей. Кроме того, руководство школы расторгло с учительницей трудовой контракт за совершение аморального поступка.