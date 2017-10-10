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Шакро Молодой отказался признать в суде вину в вымогательстве
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    Шакро Молодой отказался признать в суде вину в вымогательстве

    19:30  10 Октября 2017
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    Шакро Молодой отказался признать в суде вину в вымогательстве

    Москва, 10 октября. Криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Андрей Кочуйков (Итальянец) отказались признать свою вину в деле о вымогательстве.

    Речь идет о перестрелке, которая произошла в российской столице на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. По версии следствия, Калашов вымогал у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким восемь миллионов рублей. Это и стало причиной инцидента.

    «Обвинение понятно, вину не признаю», — заявил обвиняемый на заседании в Никулинском районном суде столицы.

    Ранее стало известно о том, что фигурантам громкого уголовного дела о вымогательстве денег у хозяйки ресторана Elements были предъявлены обвинения в окончательной редакции. При этом гособвинение указало на то, что Захарий Калашов в 2013 году занял «лидирующее положение в криминальном мире России».

    Автор: Алексей Громов
    #шакро молодой
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