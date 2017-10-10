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Политика
Путин указал на основные риски использования криптовалют
Политика
Путин указал на основные риски использования криптовалют
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    Путин указал на основные риски использования криптовалют

    19:00  10 Октября 2017
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    Путин указал на основные риски использования криптовалют

    Сочи, 10 октября. Использование криптовалют несет серьезные риски, заявил президент России Владимир Путин на соответствующем совещании в Сочи.

    Президент России обратил внимание, что внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности. Однако Путин заметил, что эти шаги создают и серьезные угрозы для стран, в которых криптовалюты уже стали полноценным платежным средством и инвестиционным активом.

    Путин указал на основные риски использования криптовалют

    «Прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане», — констатировал российский лидер.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #криптовалюта #угрозы #риски
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