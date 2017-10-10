Путин указал на основные риски использования криптовалют

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Сочи, 10 октября. Использование криптовалют несет серьезные риски, заявил президент России Владимир Путин на соответствующем совещании в Сочи.

Президент России обратил внимание, что внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности. Однако Путин заметил, что эти шаги создают и серьезные угрозы для стран, в которых криптовалюты уже стали полноценным платежным средством и инвестиционным активом.