Путин указал на основные риски использования криптовалют
Сочи, 10 октября. Использование криптовалют несет серьезные риски, заявил президент России Владимир Путин на соответствующем совещании в Сочи.
Президент России обратил внимание, что внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности. Однако Путин заметил, что эти шаги создают и серьезные угрозы для стран, в которых криптовалюты уже стали полноценным платежным средством и инвестиционным активом.
«Прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане», — констатировал российский лидер.