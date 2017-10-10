Верховный суд РФ смягчил наказание осужденным за убийство Немцова
Москва, 10 октября. Верховный суд России смягчил приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Бориса Немцова, отменив назначенный ранее каждому из них штраф в размере 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.
«Приговор в отношении осужденных изменить. Исключить назначение каждому штрафа в виде 100 тыс. руб. В остальном приговор оставить в силе», — заявил судья.
Напомним, 13 июля Московский окружной военный суд в четверг признал пять подсудимых виновными в убийстве политика Бориса Немцова и приговорил их к заключению от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно решению суда, Заур Дадаев получил 20 лет, Анзор Губашев – 19 лет, его брат Шадид – 16 лет, Темирлан Эскерханов – 14 лет и Хамзат Бахаев получил 11 лет лишения свободы.