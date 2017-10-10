Верховный суд РФ смягчил наказание осужденным за убийство Немцова

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Москва, 10 октября. Верховный суд России смягчил приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Бориса Немцова, отменив назначенный ранее каждому из них штраф в размере 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«Приговор в отношении осужденных изменить. Исключить назначение каждому штрафа в виде 100 тыс. руб. В остальном приговор оставить в силе», — заявил судья.

Напомним, 13 июля Московский окружной военный суд в четверг признал пять подсудимых виновными в убийстве политика Бориса Немцова и приговорил их к заключению от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно решению суда, Заур Дадаев получил 20 лет, Анзор Губашев – 19 лет, его брат Шадид – 16 лет, Темирлан Эскерханов – 14 лет и Хамзат Бахаев получил 11 лет лишения свободы.