Самолет Су-24 ВКС РФ разбился при взлете в Сирии: эксперты считают, что летчики до последнего пытались спасти самолет

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Сегодня утром у базы группировки ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» произошел трагический инцидент: при взлете потерпел аварию фронтовой бомбардировщик Су-24. Экипаж погиб. Об этом сообщили представители Минобороны России.

Самолет во время разгона оказался за пределами взлетной полосы, летчики при этом катапультироваться не успели. Согласно информации «Вести-Калининград», погибшие — Юрий Медведков и Юрий Копылов — родом из Калининграда, по званию — оба капитаны. По данным российского военного ведомства, причиной крушения является технический сбой. Ряд экспертов уже высказали предположение, что летчики до конца боролись с управлением самолета, чтобы спасти бомбардировщик, но в последний момент времени все же не хватило. Ранее такую догадку, в частности, высказал военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В любом случае, о подробностях данного происшествия будет сообщено позже — после проведения специального расследования. Многие эксперты, впрочем, однозначно исключили возможность крушения в результате теракта. Су-24, действительно, должен был нанести удар по опорным пунктам «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), однако проникновение боевиков ИГ1 на российский аэродром в провинции Латакия, где они утратили последние позиции еще несколько лет назад, с целью помешать вылету — предположение почти фантастическое.

Александр Перенджиев, ветеран военной службы и доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, также убежден, что при более тщательной проверке первоначальная версия о технической неисправности подтвердится. По его мнению, рассуждая о причинах случившейся трагедии необходимо учитывать значительно возросшую интенсивность боевых вылетов самолетов ВКС РФ.

«Таковы условия. Боевые действия в Сирии, безусловно, стали значительно интенсивнее. Это, в свою очередь, требует быстрого реагирования. Сейчас идет один из самых интенсивных этапов в рамках борьбы по подавлению боевиков «Исламского государства». Речь, конечно, об операции сирийской армии и российских ВКС в провинции Дейр эз-Зор. Существенно нарастает напряжение, увеличивается число вылетов. Соответственно, и техника изнашивается быстрее».

Самоотверженная борьба российских летчиков с мировым терроризмом, несомненно, заслуживает глубокого уважения и преклонения, однако им все же нельзя забывать и о собственной безопасности, считает эксперт. Он также выразил уверенность в том, что в ходе дальнейшего более детального расследования происшествия наши авиатехники быстро выявят точную причину сбоя и устранят ее.

«После этого случая, конечно, будет проведено тщательное расследование, как со стороны Министерства обороны, так и со стороны военно-следственного комитета. Думаю, это, в конечном итоге, может помочь еще больше усовершенствовать систему безопасности во время полетов. Это, конечно, очень трагичное событие, но это война, боевые действия там разворачиваются реальные».

Российская боевая авиация в настоящее время активизировала бомбардировки позиций террористов в окрестностях города Меядин, расположенного на юго-востоке от Дейр эз-Зора. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что самолеты ВКС РФ наносят до 150 авиаударов по объектам боевиков «Исламского государства» в этом регионе за сутки.

Сопротивление со стороны террористической группировки не ослабевает, также подчеркнули в МО. Главари ИГИЛ1 продолжают передислоцировать под Меядин дополнительные отряды боевиков, многие из которых — наемники, переброшенные на территорию САР из Ирака. Конашенков подчеркнул, что российские бомбардировщики почти круглосуточно уничтожают эти прибывающие силы террористов вместе с регулярно подвозимыми боеприпасами и оружием ИГ.

Меядин — стратегически значимый город, располагающийся на ключевых линиях поставок боевиков. Взятие этого населенного пункта поможет перекрыть снабжение подконтрольных ИГ районов Дейр эз-Зора и затем, соответственно, полностью выдавить террористов из административного центра региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.