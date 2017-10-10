Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин указал на основные риски использования криптовалют
Политика
Путин ценит усилия Додона по восстановлению диалога России и Молдавии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин ценит усилия Додона по восстановлению диалога России и Молдавии

    18:59  10 Октября 2017
    41

    Путин ценит усилия Додона по восстановлению диалога России и Молдавии

    Сочи, 10 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин высоко ценит усилия президента Молдавии Игоря Додона, которые посвящены нормализации политического диалога между Москвой и Кишиневом.

    «Мы высоко ценим Ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации», — подчеркнул российский лидер, который встретился с Додоном в Сочи.

    Путин также указал на то, что российская сторона сделает все возможное для урегулирования проблемы Приднестровья.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным весь спектр российско-молдавских отношений.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #додон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 22339

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6011

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53252

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92561

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108350
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        3675
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        1451
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        270
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        28416