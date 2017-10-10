Путин ценит усилия Додона по восстановлению диалога России и Молдавии

В Избранное

Сочи, 10 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин высоко ценит усилия президента Молдавии Игоря Додона, которые посвящены нормализации политического диалога между Москвой и Кишиневом.

«Мы высоко ценим Ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации», — подчеркнул российский лидер, который встретился с Додоном в Сочи.

Путин также указал на то, что российская сторона сделает все возможное для урегулирования проблемы Приднестровья.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным весь спектр российско-молдавских отношений.