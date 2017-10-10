Российские туристы пострадали в ДТП в Тунисе

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Тунис, 10 октября. Российские туристы на джипах попали в аварию в Тунисе, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По данным источников, туристы направлялись на джипах в Сахару, но попали в ДТП. В местную больницу были доставлены шесть пострадавших.

Двоих после обследования сразу отпустили. Четверо пока остаются под наблюдением врачей, однако их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Состояние еще одной пострадавшей уточняется. При аварии у нее «что-то произошло с позвоночником». Однако источник ФАН подчеркивает, что это, скорее всего, не перелом: девушка свободно шевелит конечностями.

Туристы отдыхали в Тунисе через туроператора «Пегас туристик». По некоторой информации, в пустыне они должны были посетить Онг Джемаль — декорации, оставшиеся после съемок первой части саги «Звездные войны».