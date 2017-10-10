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Российские туристы пострадали в ДТП в Тунисе
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    Российские туристы пострадали в ДТП в Тунисе

    18:47  10 Октября 2017
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    Российские туристы пострадали в ДТП в Тунисе

    Тунис, 10 октября. Российские туристы на джипах попали в аварию в Тунисе, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    По данным источников, туристы направлялись на джипах в Сахару, но попали в ДТП. В местную больницу были доставлены шесть пострадавших.

    Двоих после обследования сразу отпустили. Четверо пока остаются под наблюдением врачей, однако их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Состояние еще одной пострадавшей уточняется. При аварии у нее «что-то произошло с позвоночником». Однако источник ФАН подчеркивает, что это, скорее всего, не перелом: девушка свободно шевелит конечностями. 

    Российские туристы пострадали в ДТП в Тунисе

    Туристы отдыхали в Тунисе через туроператора «Пегас туристик». По некоторой информации, в пустыне они должны были посетить Онг Джемаль  — декорации, оставшиеся после съемок первой части саги «Звездные войны».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #туристы #дтп #авария #тунис #сахара
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