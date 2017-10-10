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МИД РФ заявил, что США взяли курс «на снос» договоренностей по Ирану
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    МИД РФ заявил, что США взяли курс «на снос» договоренностей по Ирану

    18:35  10 Октября 2017
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    МИД РФ заявил, что США взяли курс «на снос» договоренностей по Ирану

    Москва, 10 октября. США взяли курс на «снос» договоренностей по ядерной программе Ирана, заявил директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

    Кабулов прокомментировал сообщения о том, что США хотят включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Эти шаги в МИД РФ считают «глупостью».

    «Американцы однозначно взяли курс на снос известных договоренностей по иранской ядерной программе и это часть курса: они пытаются обвинить Иран в спонсорстве терроризма, в эту логику укладывается данный шаг», — заметил Кабулов, передает РИА Новости.

    МИД РФ заявил, что США взяли курс «на снос» договоренностей по Ирану

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что выход США из договора по иранской ядерной программе (ИЯП) будет однозначно иметь негативные последствия.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #мид рф #иран #программа #ияп
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