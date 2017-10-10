МИД РФ заявил, что США взяли курс «на снос» договоренностей по Ирану

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Москва, 10 октября. США взяли курс на «снос» договоренностей по ядерной программе Ирана, заявил директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

Кабулов прокомментировал сообщения о том, что США хотят включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Эти шаги в МИД РФ считают «глупостью».

«Американцы однозначно взяли курс на снос известных договоренностей по иранской ядерной программе и это часть курса: они пытаются обвинить Иран в спонсорстве терроризма, в эту логику укладывается данный шаг», — заметил Кабулов, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что выход США из договора по иранской ядерной программе (ИЯП) будет однозначно иметь негативные последствия.