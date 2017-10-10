Рогозин заявил, что Запад начал интересоваться экономикой Сирии по примеру России

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Сочи, 10 октября. Западные страны проявляют интерес к экономике Сирии по примеру России, оказывающей помощь сирийскому руководству. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам заседания постоянной Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Пример России сегодня становится очень важным для других государств, в том числе для стран Запада, которые теперь тоже стали интересоваться сирийской экономикой», — отметил Рогозин.

Он также добавил, что России взяла на себя основную ответственность в вопросе оказания экономической помощи руководству Сирии. По его словам, изначально эта помощь, сводилась к тому, чтобы осуществлять поставки из Сирии в Россию любой продукции, которая позволит Дамаску зарабатывать хоть какие-то деньги. Однако к настоящему моменту экономическое сотрудничество между Москвой и Дамаском охватывает все возможные проекты работы в Сирии.