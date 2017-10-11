«Хезболла» считает, что Запад не оставляет попыток расколоть регион

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Бейрут, 11 октября. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил о заговоре Запада против единства Ближнего Востока.

Генсек «Хезболлы» отметил в своем выступлении, что в США, европейские страны, Израиль и некоторые региональные государства пытаются реализовать проект «Нового Ближнего Востока», призванный расколоть регион на легко контролируемые части с марионеточными правительствами.

Запад пользуется такими рычагами, как конфессиональный по религиозному признаку и этнический, однако многие народы в регионе понимают опасность подобного раскола и настроены противостоять агрессии со стороны США и их пособников, подчеркнул в выступлении Хасан Насралла.