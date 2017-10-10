Сегодня в Интернете: «разрядившийся» Чумак, правила Дурова, бегство от «Матильды» и наряд на Хэллоуин

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Федеральное агентство новостей продолжает знакомить читателей с самым интересным в мире соцсетей. Все самое свежее и актуальное по нашему мнению — в материале ФАН.

Аллан Чумак «забыл зарядить себя»

В Москве на 83 году жизни скончался «целитель» и экстрасенс Аллан Чумак, во времена распада СССР и в начале 1990-х собиравший у экранов телевизоров на свои якобы «лечебные» сеансы миллионы россиян. Чумак «заряжал» воду, которую доверчивые граждане ставили в бутылках и банках у телевизора, а потом использовали для различных лечебных манипуляций или просто пили вместо лекарств. При этом во время сеансов сам целитель молчал и только причмокивал, делая пассы руками. Таким же манером Чумак «заряжал» мази и кремы, которыми граждане также потом активно лечились.

Пользователи Интернета по-разному почтили память «мага».

«Скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон.

Резкие комментарии, которые появились под этим постом, Гордон позже убрал. Впрочем, часть критических высказываний по поводу «целителтства» Чумака все равно осталась. Вот некоторые из них:

— Про Чумака, как про человека, — помолчим. Умер — покойся с миром. А Чумак как проект — явление вредоносное, в чистом виде шарлатанство, мошенничество, запудривание мозгов людям.

— Ну, почему же шарлатан? И не шарлатан, а талантливейший аферист с даром «чуйки» настоящего времени и идеально применявшего «эффект плацебо» к не умеющей критически мыслить аудитории.

Эдуард Лимонов вспоминает в Facebook:

«Моя мать тоже воду заряжала. Когда я приехал к родителям после 15 лет отсутствия, без звонка, декабрьской ночью 1989-го, на кухне у них стояли трехлитровые банки с заряженной водой. Я их тогда высмеял. А они сердились».

А вот совсем уж спорные высказывания из Twitter:

— Скончался известный телецелитель Аллан Чумак. Под рукой не оказалось телевизора.

Скончался известный телецелитель Аллан Чумак.

Под рукой не оказалось телевизора. pic.twitter.com/WcEUDkLWxQ — Aндpeй Пятов (@andreyvlz) October 10, 2017

— Алан Чумак забыл зарядить себя и умер.

Алан Чумак забыл зарядить себя и умер. — Vitalij (@saratov_one) October 10, 2017

— Все то что не доделал Чумак... Доделают экстрасенсы на ТНТ.

Все то что не доделал Чумак ... Доделают экстрасенсы на ТНТ — Universum Seglare (@ArkadiyNeiland) October 10, 2017

И т.д.

Впрочем, есть и воспоминания, как «лечение» Чумака кому-то помогало.

Ольга Липунова в Facebook:

«В возрасте 35 лет у меня возникли проблемы с животом. Мама заряжала воду по телевизору, пока я была на работе. Я в это не верила, но мама сказала: "Пей по глотку каждый день", и я стала пить эту воду ежедневно, курсом, потом про это забыла и про болезнь тоже».

Правила жизни Павла Дурова

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 33-летия составил список из семи вещей, от которых, по его словам, он «отказался много лет назад».

Дуров посоветовал следовать его примеру «всем, кто занимается созиданием».

Пользователи «оценили» «список Дурова» и предложили свои варианты.

7 вещей от которых я давно отказался и советую отказаться всем:



1. ихний

2. текёт

3. ложить

4. ехай

5. извени

6. тута

7. позвОнит — BODYA (@THEBODYABODYA) October 10, 2017

7 вещей от которых я давно отказался и от которых советую отказаться всем:



1. давать

2. всем

3. советы

4. которых

5. никто

6. не

7. просит — Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) October 10, 2017

7 вещей, от которых я отказался давно и вам рекомендую:

1. Стена

2. Рейтинг

3. Мнения

4. Вопросы

5. Счастливый фермер

6. Доля в вк

7. Морфей — Pope of dope (@namemustbefree) October 10, 2017

«Матильда» навсегда

Не прошла незамеченной и такая новость: Сыгравший Николая II в нашумевшем задолго до премьеры фильме Алексея Учителя немецкий актер Ларс Айдингер побоялся приехать в Россию на премьеру «Матильды».

«Боюсь, что мне кто-нибудь причинит вред или нападет на меня», — заявил Айдингер немецкому агентству ДПА.

Скоро Хэллоуин

Приближается Хэллоуин, и «Женский портал» заранее предлагает варианты нарядов. Одна из популярных записей в Twitter называется «12 крутых костюмов на Хэллоуин, для которых нужно только черное платье».

Также блогеры делятся советами, как украсить блюда на Хэллоуин, чтобы «страшно съедобное» понравилось и детям, и взрослым.