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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Интернете: «разрядившийся» Чумак, правила Дурова, бегство от «Матильды» и наряд на Хэллоуин
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    Сегодня в Интернете: «разрядившийся» Чумак, правила Дурова, бегство от «Матильды» и наряд на Хэллоуин

    18:57  10 Октября 2017
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    Сегодня в Интернете: «разрядившийся» Чумак, правила Дурова, бегство от «Матильды» и наряд на Хэллоуин

    Федеральное агентство новостей продолжает знакомить читателей с самым интересным в мире соцсетей. Все самое свежее и актуальное по нашему мнению — в материале ФАН.

    Аллан Чумак «забыл зарядить себя»

    В Москве на 83 году жизни скончался «целитель» и экстрасенс Аллан Чумак, во времена распада СССР и в начале 1990-х собиравший у экранов телевизоров на свои якобы «лечебные» сеансы миллионы россиян. Чумак «заряжал» воду, которую доверчивые граждане ставили в бутылках и банках у телевизора, а потом использовали для различных лечебных манипуляций или просто пили вместо лекарств. При этом во время сеансов сам целитель молчал и только причмокивал, делая пассы руками. Таким же манером Чумак «заряжал» мази и кремы, которыми граждане также потом активно лечились.

    Пользователи Интернета по-разному почтили память «мага».

    «Скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон.

    Резкие комментарии, которые появились под этим постом, Гордон позже убрал. Впрочем, часть критических высказываний по поводу «целителтства» Чумака все равно осталась. Вот некоторые из них:

    — Про Чумака, как про человека, — помолчим. Умер — покойся с миром. А Чумак как проект — явление вредоносное, в чистом виде шарлатанство, мошенничество, запудривание мозгов людям.

    — Ну, почему же шарлатан? И не шарлатан, а талантливейший аферист с даром «чуйки» настоящего времени и идеально применявшего «эффект плацебо» к не умеющей критически мыслить аудитории.

    Эдуард Лимонов вспоминает в Facebook:

    «Моя мать тоже воду заряжала. Когда я приехал к родителям после 15 лет отсутствия, без звонка, декабрьской ночью 1989-го, на кухне у них стояли трехлитровые банки с заряженной водой. Я их тогда высмеял. А они сердились».

    А вот совсем уж спорные высказывания из Twitter:

    — Скончался известный телецелитель Аллан Чумак. Под рукой не оказалось телевизора.

    — Алан Чумак забыл зарядить себя и умер.

    — Все то что не доделал Чумак... Доделают экстрасенсы на ТНТ.

    И т.д.

    Впрочем, есть и воспоминания, как «лечение» Чумака кому-то помогало.

    Ольга Липунова в Facebook:

    «В возрасте 35 лет у меня возникли проблемы с животом. Мама заряжала воду по телевизору, пока я была на работе. Я в это не верила, но мама сказала: "Пей по глотку каждый день", и я стала пить эту воду ежедневно, курсом, потом про это забыла и про болезнь тоже».

    Правила жизни Павла Дурова

    Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 33-летия составил список из семи вещей, от которых, по его словам, он «отказался много лет назад».

    Дуров посоветовал следовать его примеру «всем, кто занимается созиданием».

     

    Пользователи «оценили» «список Дурова» и предложили свои варианты.

    «Матильда» навсегда

    Не прошла незамеченной и такая новость: Сыгравший Николая II в нашумевшем задолго до премьеры фильме Алексея Учителя немецкий актер Ларс Айдингер побоялся приехать в Россию на премьеру «Матильды».

    «Боюсь, что мне кто-нибудь причинит вред или нападет на меня», — заявил Айдингер немецкому агентству ДПА.

    Скоро Хэллоуин

    Приближается Хэллоуин, и «Женский портал» заранее предлагает варианты нарядов. Одна из популярных записей в Twitter называется «12 крутых костюмов на Хэллоуин, для которых нужно только черное платье».

    Также блогеры делятся советами, как украсить блюда на Хэллоуин, чтобы «страшно съедобное» понравилось и детям, и взрослым.

     

    Автор: Алексей Громов
    #матильда #соцсети #дуров #чумак #хэллоуин
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