Сегодня в Интернете: «разрядившийся» Чумак, правила Дурова, бегство от «Матильды» и наряд на Хэллоуин
Федеральное агентство новостей продолжает знакомить читателей с самым интересным в мире соцсетей. Все самое свежее и актуальное по нашему мнению — в материале ФАН.
Аллан Чумак «забыл зарядить себя»
В Москве на 83 году жизни скончался «целитель» и экстрасенс Аллан Чумак, во времена распада СССР и в начале 1990-х собиравший у экранов телевизоров на свои якобы «лечебные» сеансы миллионы россиян. Чумак «заряжал» воду, которую доверчивые граждане ставили в бутылках и банках у телевизора, а потом использовали для различных лечебных манипуляций или просто пили вместо лекарств. При этом во время сеансов сам целитель молчал и только причмокивал, делая пассы руками. Таким же манером Чумак «заряжал» мази и кремы, которыми граждане также потом активно лечились.
Пользователи Интернета по-разному почтили память «мага».
«Скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон.
Резкие комментарии, которые появились под этим постом, Гордон позже убрал. Впрочем, часть критических высказываний по поводу «целителтства» Чумака все равно осталась. Вот некоторые из них:
— Про Чумака, как про человека, — помолчим. Умер — покойся с миром. А Чумак как проект — явление вредоносное, в чистом виде шарлатанство, мошенничество, запудривание мозгов людям.
— Ну, почему же шарлатан? И не шарлатан, а талантливейший аферист с даром «чуйки» настоящего времени и идеально применявшего «эффект плацебо» к не умеющей критически мыслить аудитории.
Эдуард Лимонов вспоминает в Facebook:
«Моя мать тоже воду заряжала. Когда я приехал к родителям после 15 лет отсутствия, без звонка, декабрьской ночью 1989-го, на кухне у них стояли трехлитровые банки с заряженной водой. Я их тогда высмеял. А они сердились».
А вот совсем уж спорные высказывания из Twitter:
— Скончался известный телецелитель Аллан Чумак. Под рукой не оказалось телевизора.
— Алан Чумак забыл зарядить себя и умер.
— Все то что не доделал Чумак... Доделают экстрасенсы на ТНТ.
И т.д.
Впрочем, есть и воспоминания, как «лечение» Чумака кому-то помогало.
Ольга Липунова в Facebook:
«В возрасте 35 лет у меня возникли проблемы с животом. Мама заряжала воду по телевизору, пока я была на работе. Я в это не верила, но мама сказала: "Пей по глотку каждый день", и я стала пить эту воду ежедневно, курсом, потом про это забыла и про болезнь тоже».
Правила жизни Павла Дурова
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 33-летия составил список из семи вещей, от которых, по его словам, он «отказался много лет назад».
Дуров посоветовал следовать его примеру «всем, кто занимается созиданием».
Пользователи «оценили» «список Дурова» и предложили свои варианты.
«Матильда» навсегда
Не прошла незамеченной и такая новость: Сыгравший Николая II в нашумевшем задолго до премьеры фильме Алексея Учителя немецкий актер Ларс Айдингер побоялся приехать в Россию на премьеру «Матильды».
«Боюсь, что мне кто-нибудь причинит вред или нападет на меня», — заявил Айдингер немецкому агентству ДПА.
Скоро Хэллоуин
Приближается Хэллоуин, и «Женский портал» заранее предлагает варианты нарядов. Одна из популярных записей в Twitter называется «12 крутых костюмов на Хэллоуин, для которых нужно только черное платье».
Также блогеры делятся советами, как украсить блюда на Хэллоуин, чтобы «страшно съедобное» понравилось и детям, и взрослым.