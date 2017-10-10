Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин указал на основные риски использования криптовалют
Спорт
«Манчестер Сити» предлагает за Месси рекордные 400 миллионов евро
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Манчестер Сити» предлагает за Месси рекордные 400 миллионов евро

    18:14  10 Октября 2017
    71

    «Манчестер Сити» предлагает за Месси рекордные 400 миллионов евро

    Лондон, 10 октября. Английский клуб «Манчестер Сити» готов купить лидера испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси за 400 миллионов евро, заявил главный тренер британской команды Хосеп Гвардиола.

    Гвардиола намерен лично уговорить Месси перебраться в «Манчестер Сити». Английский клуб предлагает за него рекордную в истории футбола сумму в размере 400 миллионов евро, передает «Свободная пресса».

    Тренер англичан замечает, что, как только футболист даст свое согласие, «Манчестер Сити» начнет подготовку к осуществлению трансфера.

    «Манчестер Сити» предлагает за Месси рекордные 400 миллионов евро

    В сентябре в пресс-службе УЕФА сообщили, полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах стал лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, обогнав Месси и его главного соперника — нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #аргентина #месси #трансфер #манчестер сити #барселона
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 22332

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6011

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53252

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92556

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108348
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        3675
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        1451
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        270
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        28416