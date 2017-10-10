«Манчестер Сити» предлагает за Месси рекордные 400 миллионов евро

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Лондон, 10 октября. Английский клуб «Манчестер Сити» готов купить лидера испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси за 400 миллионов евро, заявил главный тренер британской команды Хосеп Гвардиола.

Гвардиола намерен лично уговорить Месси перебраться в «Манчестер Сити». Английский клуб предлагает за него рекордную в истории футбола сумму в размере 400 миллионов евро, передает «Свободная пресса».

Тренер англичан замечает, что, как только футболист даст свое согласие, «Манчестер Сити» начнет подготовку к осуществлению трансфера.

В сентябре в пресс-службе УЕФА сообщили, полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах стал лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, обогнав Месси и его главного соперника — нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.