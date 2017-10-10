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Сирия, 10 октября. Турецкая военная техника продолжает прибывать в Идлиб. ИГ1 обстреляло жилые дома бойцов «Хашд Аш-Шааби» в Аль-Анбаре в Ираке. Совместные боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии на юге провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по военным объектам ИГ в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят ракетные удары по опорным пунктам исламистов в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; провели авианалет на позиции боевиков близ деревни Аз-Зафирия в северной части Хамы.

«Исламское государство»: напало на жилые дома солдат «Хашд Аш-Шааби» в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет перестрелки с курдами вблизи городов Азаз и Кальжибрин на севере провинции Алеппо; получила контроль над пограничным постом Баб Ас-Саляма в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: готовится к полномасштабному наступлению против ИГ на северо-востоке провинции Хама.

Курды: продолжают обстреливать позиции ИГ в кварталах Аль-Далла и Аль-Джамили в городе Ракка.

Международная коалиция: проводит бомбардировки в районе Ат-Тавассуйя в Ракке.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают наносить ракетные удары укрепленным пунктам боевиков антиправительственных группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» в районе Джобар на северо-востоке Дамаска, передает Twitter-канал (abonorx1). Напомним, вооруженные столкновения в Восточной Гуте наблюдаются на протяжении почти всего сирийского конфликта, тем не менее полностью занять территории, оккупированные исламистами, правительственным войскам пока не удается.

Провинция Алеппо

Курдский телеканал Halab Today TV сообщает о новых перестрелках между отрядами Демократических сил Сирии**** (SDF) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) на севере провинции Алеппо. Противники продолжают обмениваться артиллерийским огнем в районе городов Азаз и Кальжибрин на севере региона. Никакой информации о потерях сторон на данный момент не поступало. Ранее исламисты «свободной армии» несколько раз упоминали о готовящейся антикурдской операции под названием «Меч Евфрата», однако о ее начале так и не было объявлено. Тем не менее взаимные обстрелы между курдами и радикалами ССА не прекращаются.

Провинция Идлиб

Согласно информации новостного портала Al Mayadeen News, турецкая тяжелая военная техника продолжает прибывать в провинцию Идлиб в соответствии с условиями соглашения о создании зоны деэскалации, заключенного между представителями России, Турции и Ирана. Турецкая военная полиция будет следить за соблюдением режима тишины между Сирийской арабской армией (САА) и «умеренной оппозицией». Необходимо напомнить, что действие перемирия не распространяется на боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***.

Исламисты группировки «Джебхат Аш-Шамия» передали управление пограничным постом Баб Ас-Саляма, расположенным на сирийско-турецкой границе, так называемому «временному сирийскому правительству» оппозиции. Данное формирование входит в состав Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Анкарой.

Тем временем оппозиционные Telegram-каналы (NRVR11) и (SRNN2011) сообщают о совместных боевых вылетах ВКС РФ и ВВС Сирии в южной части региона недалеко от границы с провинцией Хама. Воздушной атаке объединенной авиации подверглись населенные пункты Хан Шейхун и Ат-Тамана. Кроме того, несколько снарядов упали на позиции радикалов на окраине деревни Аль-Хавин, сообщает информагентство Haq News Agency.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы (SDF) продолжают наступать на позиции «Исламского государства»1 в городе Ракка в рамках финального этапа кампании «Гнев Евфрата». В то время пока курдские войска обстреливают укрепрайоны террористов в кварталах Аль-Далла и Аль-Джамили из артиллерийских установок, авиация западной коалиции проводит бомбардировки в районе Ат-Тавассуйя, а также близ здания стадиона. Об этом сообщает военный источник в соцсети Telegram (NRVR11). Накануне также сообщалось о том, что командование курдов ведет переговоры с ИГИЛовцами, предлагая обеспечить безопасный выход из района боевых действий в обмен на добровольную сдачу позиций. Ранее 20 радикалов ИГ уже пошли на соглашение с SDF. Многие местные источники сообщали, что боевики после этого направились в Дейр эз-Зор, чтобы отразить наступление войск Башара Асада и ВКС РФ. Курдские силы и Вашингтон, выступающий на стороне SDF, прежде всего, заинтересованы в захвате крупных месторождений нефти и газа, расположенных на территории Дейр эз-Зора.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях деревни Аз-Зафирия к северо-востоку от административного центра провинции. Также российские военные самолеты провели несколько воздушных атак опорных пунктов исламистов «Джебхат Ан-Нусры» в северной части региона, сообщает агентство новостей ShahbaPress, подконтрольное вооруженной оппозиции.

Между тем радикалы альянса «Тахрир Аш-Шам» готовятся начать полномасштабную военную операцию против террористов «Исламского государства». Напомним, накануне часть боевиков ИГ, окруженных в районе Акербата, бежала в сторону территорий, оккупированных «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, и захватила более пяти населенных пунктов. Четыре деревни исламистам удалось отбить после прибытия подкрепления.

Ирак

Новое нападение боевиков «Исламского государства» произошло западнее города Хит в провинции Аль-Анбар. По информации новостного агентства Iraqi News, террористы бросили гранаты в дома, принадлежавшие бойцам Сил народной мобилизации. В результате взрывов были убиты и получили ранения по меньшей мере восемь членов их семей, в том числе и несовершеннолетние дети. Нападавшие принадлежали к числу смертников, однако иракским службам безопасности удалось ликвидировать ИГИЛовцев до того, как они совершили самоподрыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)