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    Главные новости 10 октября

    19:00  10 Октября 2017
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    Главные новости 10 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 10 октября. 

    В Сочи проходит заседание совета министров иностранных дел СНГ, интересы Украины на мероприятии представляет «знамя», отметила Мария Захарова. Захарова назвала знамя «самым конструктивным представителем Украины».

    Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на видео, в котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган засыпает во время совместной пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко. Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом.

    Пользователи Рунета активно обсуждают скандал вокруг Украины и Венгрии, видео со спящим на пресс-конференции президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также убийство бежавшего на Украину экс-депутата Дениса Вороненкова. Сегодня в Интернете: сонный Эрдоган, венгерская «зрада» и дело Вороненкова.

    Известный певец Николай Басков заявил о том, что покидает сцену и уходит на заслуженный отдых. Звезда российского шоу-бизнеса считает, что и так многое было сделано.  Басков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя.

    Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади уверен, что крымский и курдский референдумы представляют собой совершенно разные случаи. Посол Ирака назвал крымский референдум внутренним делом России.

    Президент Украины Петр Порошенко предал украинских патриотов, которые в 2014 году бросили хорошую работу, отправившись воевать в Донбасс, считают некоторые из бывших военнослужащих ВСУ, принимавших участие в АТО. Мы не стали жить по-новому: экс-боец АТО опубликовал гневное обращение к Порошенко.

    Первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие власти не признают воссоединение Крыма с Российской Федерацией.  В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана о Крыме.

    Пользователи соцсетей обсуждают итог отборочного матча к ЧМ-2018 Украина — Хорватия. Украинская сборная потерпела поражение и лишилась возможности приехать в Россию для участия в турнире. Соцсети сочувствуют сборной Украины, которая не поедет на ЧМ-2018.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и не признаёт воссоединение Крыма с Россией. Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины.

    Военный самолет Су-24 ВКС РФ потерпел крушение недалеко от авиабазы «Хмеймим» в Латакии. Один из командиров ССА уничтожен на востоке Даръа. САА и ВКС РФ начали новый этап штурма Меядина в Дейр эз-Зоре. Сирия новости 10 октября 12.30: самолет ВКС РФ потерпел крушение в Латакии, командир ССА уничтожен в Даръа.

    Автор: Алексей Громов
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