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Экипировка «Ратник» получит часы для ядерной войны
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    Экипировка «Ратник» получит часы для ядерной войны

    17:57  10 Октября 2017
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    Экипировка «Ратник» получит часы для ядерной войны

    Москва, 10 октября. В состав российской боевой экипировки «Ратник»  войдут армейские часы, которые смогут бесперебойно работать в условиях электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    По данным ведомства, часы обладают повышенной ударопрочностью и не боятся воды, а также оснащены светящимся циферблатом, который позволяет легко считывать показания в любое время суток.

    Часы способны исправно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, а также обладают повышенной сопротивляемостью электромагнитному воздействию, которое возникает после ядерного взрыва. Хронометр надежно фиксируется на руке и не представляет помех для совершения любых действий. Срок службы часов составляет не менее 10 лет.

    В ведомстве отметили, что часы станут элементом новой боевой экипировки «Ратник» для военнослужащих сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ, а также подразделений спецназа.

    Автор: Алексей Громов
    #ядерное оружие #ростех #ратник #экипировка #часы
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