Экипировка «Ратник» получит часы для ядерной войны

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Москва, 10 октября. В состав российской боевой экипировки «Ратник» войдут армейские часы, которые смогут бесперебойно работать в условиях электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

По данным ведомства, часы обладают повышенной ударопрочностью и не боятся воды, а также оснащены светящимся циферблатом, который позволяет легко считывать показания в любое время суток.

Часы способны исправно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, а также обладают повышенной сопротивляемостью электромагнитному воздействию, которое возникает после ядерного взрыва. Хронометр надежно фиксируется на руке и не представляет помех для совершения любых действий. Срок службы часов составляет не менее 10 лет.

Часы для экипировки "Ратник". Механика с автоподвзаводом, диапазон рабочих температур от -40 до +50 по Цельсию, водо- и ударостойкие pic.twitter.com/uecZoERdji — Вежливые люди (@vezhlivo) October 10, 2017

В ведомстве отметили, что часы станут элементом новой боевой экипировки «Ратник» для военнослужащих сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ, а также подразделений спецназа.