Китай поможет России восстановить экономику Сирии

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Москва, 10 октября. Россия и Китай на сегодня являются основными претендентами на восстановление экономики Сирийской арабской республики, считают эксперты.

Во время заседания российско-сирийской межправительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что в восстановлении экономики САР могут участвовать отечественные бизнесмены. В первую очередь это может заинтересовать представителей нефтяной и газовой отраслей.

Помимо нефтяников к работам по восстановлению могут присоединиться и строители, масштаб разрушений жилищного фонда и городской инфраструктуры весьма значителен. Интерес к реализации новых проектов в Сирии может проявить и РЖД, занимаясь восстановлением и строительством новых железных дорог.

Китай также намерен принять участие в крупномасштабных проектах, среди которых предоставление долгосрочных кредитов на восстановление экономики. Эксперты отмечают, что Китай может выступить в роли основного кредитора и подрядчика Сирии, однако здесь он во многом зависит от России, так как именно РФ способна дать гарантии сохранности этих инвестиций.