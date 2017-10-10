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Политика
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Украина
Восхождение новой звезды: эксперт из Киева «подарил» Украине Балтийское море
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    Восхождение новой звезды: эксперт из Киева «подарил» Украине Балтийское море

    18:26  10 Октября 2017
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    Восхождение новой звезды: эксперт из Киева «подарил» Украине Балтийское море

    Москва, 10 октября. Кандидат исторических наук Андрей Блануца в эфире НТВ заявил, что Турция, благодаря Киеву, получит выход к «украинскому Балтийскому морю». Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.

    Блануца считает, что Турция сделает ставку на Украину, так как Киев больше интересен Анкаре, и уверен, что «Балтика относится в политическом плане к Украине».

    «Получил истинное наслаждение от выступления очередного украинского «эксперта», — написал Корнилов в Facebook. —  Мужик договорился до того, что Турция благодаря Киеву получит выход к «украинскому Балтийскому морю»! Мол, для того Эрдоган и поехал на Украину. Следите за восхождением новой украинской «звезды» на российских каналах! Думаю, он там всех переплюнет».

    Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #турция #корнилов
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