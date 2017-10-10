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Ученые убедились, что мужчины эгоистичнее женщин
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    Ученые убедились, что мужчины эгоистичнее женщин

    18:02  10 Октября 2017
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    Ученые убедились, что мужчины эгоистичнее женщин

    Берлин, 10 октября. Мужчины более эгоистичны, чем женщины, показали результаты исследования международной группы ученых из Швейцарии, Нидерландов и Германии.

    Специалисты предположили, что женщины по природе альтруистичнее мужчин. Ученые заметили, что представительницы прекрасного пола чаще делятся деньгами с другими людьми.

    Специалисты отметили, что, если их утверждение верно, то у полов должны по-разному работать системы вознаграждения, которые и закрепляют поведение с помощью приятных ощущений.

    За приятные ощущения организма отвечает нейромедиатор дофамин. Поэтому при его снижении женщины должны становиться эгоистичнее. А при повышении у мужчин — способствовать преследованию личной выгоды.

    Эксперты применили к представителям обоих полов нейролептик амисульприд — антагониста дофамина — и предложили взять себе определенную сумму денег или отдать другому. Через две недели они повторили опыт, однако дали участникам эксперимента плацебо.

    Ученые убедились, что мужчины эгоистичнее женщин

    При приеме плацебо женщины проявляли альтруизм в 51% случаев, а мужчины — лишь в 40%. При использовании амисульприда уровень альтруизма среди участниц исследования уменьшился до 45% , а у мужчин — повысился до 44%, передает журнал Nature Human Behaviour.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #женщина #мужчина #эгоизм #эгоцентризм #альтруизм
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