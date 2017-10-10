Ученые убедились, что мужчины эгоистичнее женщин

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Берлин, 10 октября. Мужчины более эгоистичны, чем женщины, показали результаты исследования международной группы ученых из Швейцарии, Нидерландов и Германии.

Специалисты предположили, что женщины по природе альтруистичнее мужчин. Ученые заметили, что представительницы прекрасного пола чаще делятся деньгами с другими людьми.

Специалисты отметили, что, если их утверждение верно, то у полов должны по-разному работать системы вознаграждения, которые и закрепляют поведение с помощью приятных ощущений.

За приятные ощущения организма отвечает нейромедиатор дофамин. Поэтому при его снижении женщины должны становиться эгоистичнее. А при повышении у мужчин — способствовать преследованию личной выгоды.

Эксперты применили к представителям обоих полов нейролептик амисульприд — антагониста дофамина — и предложили взять себе определенную сумму денег или отдать другому. Через две недели они повторили опыт, однако дали участникам эксперимента плацебо.

При приеме плацебо женщины проявляли альтруизм в 51% случаев, а мужчины — лишь в 40%. При использовании амисульприда уровень альтруизма среди участниц исследования уменьшился до 45% , а у мужчин — повысился до 44%, передает журнал Nature Human Behaviour.