Как Уорхол суп для Цоя подписывал: выставка культовых работ поп-арта открылась в Питере. ФАН-ТВ

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Кто, увидев, не узнает легендарные обложки грампластинок альбомов Rolling Stones или The Beatles? Или, к примеру, всемирно известные портреты Мэрилин Монро, исполненные в кислотных неоновых цветах? Эти и многие другие культовые изображения – детища поп-арта, жанра, зародившегося на рубеже 50-60х годов прошлого столетия и сломавшего грань между высоким искусством и продуктами массового потребления. В сердце Петербурга, в выставочном зале «Арт-Банк» на Невском проспекте открылась культовая выставка, на которой представлены как работы «отцов-основателей» жанра, таких как Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн и Роберт Индиана, а также их не менее узнаваемых преемников из современного поколения. Съемочная группа ФАН-ТВ посетила экспозицию.

Нужно отметить, что выставка уже совершала турне по ряду городов России два года назад. Однако такое количество работ, подкрепленных основательной информационной базой, российскому зрителю представили впервые. Рената Корякова, заведующая экспозиционным отделом выставочного зала «Арт-Банк», куратор выставки «ПОП-АРТ» пообщалась с корреспондентами:

– Цель нашей выставки состояла в том, чтобы рассказать историю поп-арта: от «отцов-основателей» 50-60-х годов до наших дней. Направление зародилось в 50-е годы в Великобритании и существует уже полвека. Нам показалось, что в наши дни оно популярно, как никогда. Темы, к которым обращаются эти художники, – это массовая популярная культура. Это комиксы, глянцевые журналы, кинозвезды, рок-н-ролл, образы рекламы. Здесь представлены работы 20-ти художников. От создателей жанра – Роберта Раушенберга, Джаспера Джонаса, Энди Уорхола, конечно, до современных художников – таких, как Ричард Райан или Бэнкси, который до сих пор не раскрывает своей личности.

– Выставка для нас, конечно, большая, – в свою очередь, поделилась Ангелина Рубен, менеджер проектов выставочного зала «Арт-Банк». – Она очень интересная по своей теме. Здесь очень большая вариативность мыслей, эту выставку можно додумывать, дополнять. Тем более, направление поп-арта зародилось в 60-х, но продолжает развиваться до сих пор. Есть еще очень большая почва, над которой очень интересно работать. Разброс работ в 40 лет, и это достаточно широкий промежуток времени, так что у желающих появится возможность очень детально ознакомиться с этим направлением.

Первым гостям выставки досталась двойная порция впечатлений. В день открытия в Северной столице организаторы устроили небольшую шоу-программу: предоставили посетителям холст и краски – возможность создать самую современную картину в жанре поп-арт– и передали пламенный привет из Америки. Видеообращение для петербуржцев записала Джоанна Стингрей, человек, который активно продвигал российскую рок-музыку на Западе, первая супруга Юрия Каспаряна (гитариста группы «Кино»), актриса, певица, музыкальный продюсер, общественный деятель:

– Я была знакома с Энди Уорхолом через папу, в 80-х я навещала его. Мне хотелось купить что-нибудь для моих друзей из Ленинграда. А он был известной личностью во всем мире. Я попросила его подписать бочки супа Campbell и даже сбегала в магазин за этими бочками. И Энди Уорхол подписал их мне, подписал для всех! Для Виктора Цоя, для Густава Гурьянова, Бориса Гребенщикова. Для всех моих друзей. И это было великолепно!

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Добавим, что атмосфера внутри экспозиции дополняется еще и музыкой: тот самый рок-н-ролл последних 30-ти лет XX века гармонично вписывается в образы и цвета. Впечатлениями от выставки с корреспондентами ФАН-ТВ поделились посетители.

– Это потрясающая выставка, она дает массу вдохновений, – восторгается Дарья. – Это удивительная совокупность эстетики, красивых людей, красивых объектов, и это действительно вдохновляет на новые свершения в любом творчестве и в том, в чем каждый человек себя проявляет.

– Я вообще пришла сюда как блогер, чтоб рассказать об этом мероприятии, – признается Валерия. – Но мне стало интересно, что это такое, и как собрали эту историю. Решила прочитать, о чем эта выставка. Мне стало по-настоящему интересно. Мне нравится, что здесь представлены не только постеры, но и история. Походила, просмотрела внимательно, как развивался поп-арт изначально. Потому что раньше не была так знакома с такой культурой.

– Атмосфера замечательная, музыка вообще подходящая, помогает вникать в это искусство, которое у нас почему-то было мало освещено, – говорит Александра. – Нигде не видела подобных выставок. Очень много плакатов, много информации, что важно. Информация про каждого представителя этого искусства. Мне очень нравится здесь!

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