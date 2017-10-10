Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин указал на основные риски использования криптовалют
Политика
Субъективное мнение: в Крыму ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Субъективное мнение: в Крыму ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

    18:03  10 Октября 2017
    230

    «Субъективное мнение»: В Крыму ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

    Симферополь, 10 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. Это высказывание турецкого лидера Федеральному агентству новостей прокомментировал глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. 

    «Я бы не хотел углубляться в эту ситуацию, потому что президент Турции имеет право делать те заявления, которые считает нужным, и корректировать его точку зрения не входит в наши планы, — говорит Заур Смирнов. — Мы неоднократно говорили о том, что открыты для диалога и готовы принимать в Крыму любые делегации в соответствии с российским законодательством по решениям МИД России. Пусть эти делегации изучают объективно ситуацию и пусть лидеры этих стран делают заявления, исходя из объективных фактов».

    Все остальные выводы и заявления иностранных политиков в Крыму считают «субъективным мнением», подчеркнул собеседник агентства, потому что основано оно не на реальных фактах, собранных на полуострове. 

    «Сегодня было яркое заявление президента Чехии по поводу Крыма и решения вопроса с Украиной, — добавил Смирнов, — это тоже относится к личным мнениям руководителей государств. Пусть Крым и будет предметом обсуждения на уровне руководителей стран и внешнеполитических ведомств». 

    Добавим, сегодня президент Чехии Милош Земан предложил Украине попросить у России компенсацию за Крым — в финансовой форме, нефтью или газом.

    «Субъективное мнение»: В Крыму ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

    Автор: Евгения Авраменко
    #украина #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 22339

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6011

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53252

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92561

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108350
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        3686
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        1457
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        270
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        28462