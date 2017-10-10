«Субъективное мнение»: В Крыму ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

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Симферополь, 10 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. Это высказывание турецкого лидера Федеральному агентству новостей прокомментировал глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Я бы не хотел углубляться в эту ситуацию, потому что президент Турции имеет право делать те заявления, которые считает нужным, и корректировать его точку зрения не входит в наши планы, — говорит Заур Смирнов. — Мы неоднократно говорили о том, что открыты для диалога и готовы принимать в Крыму любые делегации в соответствии с российским законодательством по решениям МИД России. Пусть эти делегации изучают объективно ситуацию и пусть лидеры этих стран делают заявления, исходя из объективных фактов».

Все остальные выводы и заявления иностранных политиков в Крыму считают «субъективным мнением», подчеркнул собеседник агентства, потому что основано оно не на реальных фактах, собранных на полуострове.

«Сегодня было яркое заявление президента Чехии по поводу Крыма и решения вопроса с Украиной, — добавил Смирнов, — это тоже относится к личным мнениям руководителей государств. Пусть Крым и будет предметом обсуждения на уровне руководителей стран и внешнеполитических ведомств».

Добавим, сегодня президент Чехии Милош Земан предложил Украине попросить у России компенсацию за Крым — в финансовой форме, нефтью или газом.