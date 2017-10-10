УрФЮИ в Екатеринбурге могут признать банкротом из-за миллионного долга

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Екатеринбург, 10 октября. Иск о банкротстве Уральского финансово-юридического института подан в арбитражный суд Свердловской области.

На данный момент долг учебного заведения, расположенного на улице Карла Либнехта, перед «Уральским правовым домом» составляет больше миллиона рублей. Юридическая компания отстаивала интересы ректора университета Владислава Назарова в споре с его супругой, сооснователя учреждения, за право собственности. В итоге, Назаров отстоял свои права на здание.

Сумма долга ранее была взыскана через суд. В настоящее время «Уральский правовой дом», подав иск о банкротстве УрФЮИ, пытается защитить те средства, которые должны возместить по решению суда.