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Весь мир
Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии
Весь мир
Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии
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    Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии

    17:30  10 Октября 2017
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    Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии

    Москва, 10 октября. В военном ведомстве России рассказали о ходе операции ВКС РФ в районе сирийского Меядина.

    В военном ведомстве России сообщили, что за сутки ВКС РФ нанесли по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) 182 авиаудара. Беспилотники обнаружили укрепленный пункт исламистов около города Меядин в провинции Дейр эз-Зор, который представлял собой серьезное фортификационное сооружение с системой подземных переходов и складов.

    В воздух поднялись четыре бомбардировщика Су-34, которые нанесли по объекту 14 ракетно-бомбовых ударов. Уничтожены четыре танка, три БМП, две реактивные системы залпового огня и девять «тачанок». Ликвидировано порядка полусотни игиловцев. Еще три десятка террористов остались под завалами. Боевики предприняли попытку эвакуировать «воинов Халифата», однако Су-34 нанесли повторные удары через 40 минут. Уничтожено еще 20 экстремистов, сообщили в военном ведомстве.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор #вкс рф #меядин
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