Глава парламента Сирии может приехать на ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге

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Москва, 10 октября. Новый спикер парламента Сирии Хаммуда Сабаг может принять участие в 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Да, скорее всего, примет. Официальное приглашение новому председателю парламента Сирии направлено», — сказал Слуцкий, отвечая на вопросы журналистов.

Он также добавил, что в ходе ассамблеи состоится ряд двусторонних встреч российских депутатов с новым спикером парламента Сирии, в ходе которых будет обсуждаться весь спектр сотрудничества между Москвой и Дамаском.