ВВС США за месяц сбросили на Афганистан рекордное количество бомб

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Тегеран, 10 октября. Американские военные летчики в Афганистане за месяц побили свой семилетний рекорд по бомбометанию.

Военная авиация США за месяц сбросила на Афганистан 751 бомбу, что является рекордом за последние семь лет, сообщает арабское информационное агентство в Иране. Значительное увеличение сброшенных бомб с августа текущего года (503) связывают с так называемой новой стратегией американского президента Дональда Трампа, которая нацелена на активизацию авиаударов в Афганистане.

Отмечается, что с 2010 года максимальный показатель бомбометания в Афганистане был зафиксирован в августе 2012 года, тогда американские летчики произвели 589 ракетно-бомбовых ударов. В общей сложности в 2017 году ВВС США сбросили на территорию Афганистана 3228 бомб, отмечает источник.