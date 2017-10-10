Украинский эксперт объяснил, почему Киев никогда не согласится на предложение Земана по Крыму

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Киев, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан, выступая перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, предложил Киеву прекратить попытки вернуть Крым и попробовать получить от РФ финансовую компенсацию. Украинский политолог Кость Бондаренко объяснил, почему Киев никогда не пойдет на такой вариант.

В комментарии газете «Комсомольская правда на Украине» эксперт отметил «пророссийскую позицию» Земана, которую, по его мнению, никогда не разделяли «ключевые европейские политики».

«Но главное, что подобные вопросы решаются не президентом Чехии, а на уровне Международного арбитража. Так что Земан в данном случае высказал только свое мнение, которое никем и никогда не будет поддержано, — подчеркнул он.

Бондаренко добавил, что для существования чисто теоретической вероятности предложения чешского лидера, оно должно быть поддержано на Украине, а «Киев никогда на это не пойдет».

«Даже если бы кто-то в Украине всерьез рассматривал такой вариант, то для этого по конституции необходимо проведение всеукраинского референдума», — пояснил политолог, отметив, что если бы кто-то из руководства страны предложил такой вариант, то «это может стать не только поводом для импичмента, но и поводом для уголовного преследования».

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. При этом власти Украины продолжают заявлять об оккупации полуострова. А сегодняшнее предложение Земана уже успели назвать «ужасным в своем цинизме».