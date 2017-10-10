Украинский эксперт объяснил, почему Киев никогда не согласится на предложение Земана по Крыму
Киев, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан, выступая перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, предложил Киеву прекратить попытки вернуть Крым и попробовать получить от РФ финансовую компенсацию. Украинский политолог Кость Бондаренко объяснил, почему Киев никогда не пойдет на такой вариант.
В комментарии газете «Комсомольская правда на Украине» эксперт отметил «пророссийскую позицию» Земана, которую, по его мнению, никогда не разделяли «ключевые европейские политики».
«Но главное, что подобные вопросы решаются не президентом Чехии, а на уровне Международного арбитража. Так что Земан в данном случае высказал только свое мнение, которое никем и никогда не будет поддержано, — подчеркнул он.
Бондаренко добавил, что для существования чисто теоретической вероятности предложения чешского лидера, оно должно быть поддержано на Украине, а «Киев никогда на это не пойдет».
«Даже если бы кто-то в Украине всерьез рассматривал такой вариант, то для этого по конституции необходимо проведение всеукраинского референдума», — пояснил политолог, отметив, что если бы кто-то из руководства страны предложил такой вариант, то «это может стать не только поводом для импичмента, но и поводом для уголовного преследования».
Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. При этом власти Украины продолжают заявлять об оккупации полуострова. А сегодняшнее предложение Земана уже успели назвать «ужасным в своем цинизме».