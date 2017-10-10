ОНФ уличил ряд госкомпаний в закупке сверхдорогих автомобилей

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Москва, 10 октября. В этом году ряд госкомпаний России совершили расточительные закупки на сумму 132 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ)

Активисты антикоррупционного проекта «За честные закупки» выявили факты расточительства в государственных компаниях. Они представили новый индекс расточительности, в который вошли 25 самых дорогих автомобилей, обнаруженные в их закупках на этот год.

«В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов страны, объявившие закупки автомобилей на общую сумму в 132 миллиона рублей», — уточнили в ОНФ.

Активисты обратили внимание, что самыми популярными автомобилями стали Mercedes стоимостью от 7,7 до 11,3 миллиона рублей. Однако часть этих закупок уже отменена после обращений представителей ОНФ.