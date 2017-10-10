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Политика
Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от претензий к активам РФ во Франции
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    Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от претензий к активам РФ во Франции

    17:17  10 Октября 2017
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    Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от претензий к активам РФ во Франции

    Париж, 10 октября. Бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании ЮКОС больше не намерены добиваться конфискации российских активов во Франции. Об этом заявил министр юстиции России Александр Коновалов.

    «Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по экзекватуре, по обращению к исполнению решения гаагского арбитражного суда, которое было отменено потом в апелляции в Гааге», — цитирует «Интерфакс» Коновалова.

    По его словам, данное решение означает, что в ближайшее время будут сняты все аресты с имущества Российской Федерации во Франции. Он также добавил, что сейчас акционеры ЮКОСа готовят обращение в следующую инстанцию общей юрисдикции в Нидерландах.

    Стоит отметить, что российское имущество во Франции было арестовано в июне 2015 года по решению третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа.

    Автор: Алексей Громов
    #иск #арест #франция #юкос #активы
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