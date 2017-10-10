Путин и президент Таджикистана проводят встречу в Сочи

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Сочи, 10 октября. Президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон проводят встречу в Сочи.

Президенты двух стран при встрече поприветствовали друг друга рукопожатием. Лидеры России и Таджикистана намерены обсудить на переговорах в Сочи актуальные региональные проблемы.

Ранее, 5 октября, Путин во время телефонного разговора поздравил Рахмона с 65-летием. Российский лидер обратил внимание на высокий авторитет коллеги из Таджикистана и его личный вклад в развитие двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Рахмон приехал в Сочи в нелегкое для его семьи время. Представитель Кремля уточнил, что у президента Таджикистана скончался старший брат.