Сирия под прицелом американских СМИ: граждан США перестало волновать, что им лгут

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Американцев не волнует то, что им лгут СМИ», опубликованной на информационном ресурсе Global Research.

То, что американскую общественность совершенно не беспокоит тот факт, что в каждом новом выпуске новостей ей выдают очередную порцию лжи, просто шокирует. И это несмотря на все доказательства того, что это действительно так.

Недавние события еще раз подтвердили, что американцы не только не хотят знать правду, но также готовы смириться с открытой ложью в предпочитаемых ими СМИ. Возьмем для примера два новостных сообщения, опубликованных в период с 3 по 5 октября.

Одно из них было опубликовано 5 октября анонимным блогером, который за последние месяцы приобрел репутацию одного из самых надежных источников информации о сирийском конфликте. Статья вышла под заголовком: «Россия посылает США третье предупреждение: Москва против сотрудничества Вашингтона с террористами».

В этой статье подробно рассказывалось о трех последних случаях, когда правительство США объединяло силы с ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы нанести удар по сирийской армии и ее союзникам. В статье также были описаны методы, с помощью которых удалось раскрыть двойную игру США, направленную на свержение действующего сирийского правительства. Этот отчет обязательно должен прочитать каждый, кого хоть сколько-нибудь интересуют происходящие в Сирии события. Тем не менее ни одно СМИ в США о нем не сообщило.

Публично Соединенные Штаты осуждают ИГИЛ, но в то же время тайно они помогают террористам уничтожать подразделения сирийской армии. Поскольку их «проинформировали» надлежащим образом, американцы считают правительство Сирии «неправильным» и «нелегитимным». Некоторые из них, даже узнав правду, не хотят признать, что истинными захватчиками в Сирии являются сами американцы. Все же граждане США привыкли считать свою страну освободителем и защитником демократии во всем мире.

Другое новостное сообщение было опубликовано агентством Reuters. 3 октября оно вышло с заголовком: «Пресса, названная Трампом «настоящим врагом», завоевывает все больше доверия американцев: опрос Reuters».

Даже еще более чем статья о трех предупреждениях России, этот материал демонстрирует любовь американских СМИ к избирательному сокрытию фактов. Американские СМИ — уже не «пресса» в демократическом смысле, а, наоборот, мощнейший институт пропаганды. Так, Reuters сообщает, что «опрос более 14300 человек показал, что процент взрослых людей, которые завили, что имеют большое или, по крайней мере, некоторое доверие к прессе, вырос до 48 пунктов». В ноябре прошлого года, добавляют в Reuters, этот процент был равен всего 39 пунктам.

Но сколько фактов о самой американской прессе было извращено или скрыто?

Лишь недавно тот же самый Reuters провел исследование, результаты которого позже было решено скрыть:

«Согласно самому масштабному исследованию о доверии общественности новостным агентствам, которое когда-либо проводилось (в конце января-начале февраля в 36 промышленно развитых странах были опрошены тысячи людей), Соединенные Штаты заняли 28 место, оказавшись в числе стран (22% из всех 36 стран) с самой низкой степенью доверия к средствам массовой информации».

Это исследование было проведено Институтом Рейтер. Оно получило название «Информационный бюллетень Института Рейтер 2017». Согласно результатам исследования, самый высокий уровень доверия к СМИ — в Ирландии. Он выше, чем средний уровень в мире. Этот конкретный факт был освещен американскими новостными агентствами, но об остальных результатах исследования было решено умолчать.

Спустя всего несколько месяцев Reuters опубликовал сообщение, что доверие американцев к СМИ увеличилось — и это несмотря на то, что их собственное глобальное исследование свидетельствовало об обратном.

Американская пресса всегда извращала и замалчивала факты, неудобные для правительства. Так, например, Джордж Буш сказал 7 сентября 2002 года, будто МАГАТЭ установило, что Саддаму Хусейну потребуется всего 6 месяцев для создания ядерной бомбы. После этого американская пресса начала методично скрывать от общественности множественные сообщения самого МАГАТЭ о том, что там никогда не заявляли ни о чем подобном.

Данная статья будет разослана во все национальные издания США для публикации. Сколько из них, по вашему мнению, ее опубликует? Google тоже доверять не стоит. Вся эта медиа-система прогнила. Постоянная перетасовка фактов — главный принцип работы американской прессы. Она являющейся мощной пропагандисткой машиной, работающей над тем, чтобы убедить граждан США в добрых намерениях их правительства в то самое время, когда это правительство готовит очередное вторжение в другую страну.

СМИ США «утопили публику в неолиберально-неоконсервативной пропаганде». Вот почему заголовок этой статьи не появится в New York Times, The Washington Post, Atlantic и CNN. В 2002 году все эти СМИ поддержали американское вторжение в Ирак. За прошедшие с тех пор 15 лет ничего не изменилось. А значит, американская публика, очевидно, не возражает против того, чтобы ей лгали на постоянной основе.

1 Организация запрещена на территории РФ.