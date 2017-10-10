Боевики ИГ сдают позиции курдам, чтобы противостоять САА в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Дейр эз-Зор, 10 октября. Боевики «Исламского государства»1 решили сконцентрироваться на противостоянии сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

Местные источники в Сирии сообщают, что курды практически не встречают сопротивления со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на восточном берегу реки Евфрат. Игиловцы сдают позиции проамериканским «Сирийским демократическим силам» и перебрасывают подразделения на линию соприкосновения с Сирийской арабской армией.

В данный момент правительственные войска при поддержке ВКС РФ ведут операцию по освобождению от боевиков «Халифата» ключевого города Меядин, расположенного в 40 километрах от административного центра провинции Дейр эз-Зор. Совместными усилиями российская авиация и наземные войска зачистили от экстремистов аэропорт Минтакат Аль-Меядин.

1 Организация запрещена на территории РФ.