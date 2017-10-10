Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии
Весь мир
Боевики ИГ сдают позиции курдам, чтобы противостоять САА в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики ИГ сдают позиции курдам, чтобы противостоять САА в Дейр эз-Зоре

    16:58  10 Октября 2017
    580

    Боевики ИГ сдают позиции курдам, чтобы противостоять САА в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 10 октября. Боевики «Исламского государства»1 решили сконцентрироваться на противостоянии сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

    Местные источники в Сирии сообщают, что курды практически не встречают сопротивления со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на восточном берегу реки Евфрат. Игиловцы сдают позиции проамериканским «Сирийским демократическим силам» и перебрасывают подразделения на линию соприкосновения с Сирийской арабской армией.

    В данный момент правительственные войска при поддержке ВКС РФ ведут операцию по освобождению от боевиков «Халифата» ключевого города Меядин, расположенного в 40 километрах от административного центра провинции Дейр эз-Зор. Совместными усилиями российская авиация и наземные войска зачистили от экстремистов аэропорт Минтакат Аль-Меядин.

    Боевики ИГ сдают позиции курдам, чтобы противостоять САА в Дейр эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #дейр эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21882

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6005

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53217

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92367

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108277
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        2961
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        1171
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        197
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        9656