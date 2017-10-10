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Украина
«Не продается»: украинские политики обрушились на Земана за предложение по Крыму
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    «Не продается»: украинские политики обрушились на Земана за предложение по Крыму

    17:07  10 Октября 2017
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    «Не продается»: украинские политики обрушились на Земана за предложение по Крыму

    Киев, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан назвал присоединение Крыма к России «свершившимся фактом» и предупредил, что попытки Киева вернуть полуостров могут привести к войне в Европе. Однако, по его мнению, власти Украины могут попробовать получить от России компенсацию. Заявления Земана вызвали настоящую бурю среди украинских политиков. 

    В частности, свое негодование относительно позиции президента Чехии выразила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, назвав выступление Земана «ужасным в своем цинизме». 

    «Украине он фактически посоветовал договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым. Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается», – заявила Геращенко.

    Отреагировал на предложения Земана и посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, заявив, что «Крым не продается». При этом он заметил, что «Земан всегда был за Россию», а на сегодняшней сессии в ПАСЕ, «конструированной за возвращение россиян», он был просто «артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу».

     

    А депутат Дмитрий Тымчук считает, что Земану нужно почитать книги по истории, чтобы вспомнить «попытки умиротворения Адольфа Гитлера, устроившего аншлюс Австрии и претендовавшего на Судетскую область в Чехословакии».

    При этом заявления чешского президента о «предотвращении войны в Европе» он назвал «удивительным по своей маразматичности тезисом».

    «Подарите господину Земану книжку по истории, что ли», — написал Тымчук на своей странице в Facebook.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #киев #украина #президент #крым #пасе #чехия #земан
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