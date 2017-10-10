ВКС РФ поддержали САА при штурме аэропорта Меядина

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Меядин, 10 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства»1 аэропорт города Меядин.

Сирийские информационные агентства сообщают, что САА удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) аэропорт стратегически важного населенного пункта Меядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

В ходе наступления при поддержке российской авиации было уничтожено несколько десятков джихадистов, а также не менее пяти заминированных автомобилей. Отмечается, что в данный момент армейцы создают гуманитарные коридоры для вывода из населенного пункта мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.