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Весь мир
Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии
Весь мир
ВКС РФ поддержали САА при штурме аэропорта Меядина
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    ВКС РФ поддержали САА при штурме аэропорта Меядина

    16:45  10 Октября 2017
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    ВКС РФ поддержали САА при штурме аэропорта Меядина

    Меядин, 10 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства»1 аэропорт города Меядин.

    Сирийские информационные агентства сообщают, что САА удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) аэропорт стратегически важного населенного пункта Меядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

    В ходе наступления при поддержке российской авиации было уничтожено несколько десятков джихадистов, а также не менее пяти заминированных автомобилей. Отмечается, что в данный момент армейцы создают гуманитарные коридоры для вывода из населенного пункта мирных жителей.

    ВКС РФ поддержали САА при штурме аэропорта Меядина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #меядин
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