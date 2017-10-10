Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин указал на основные риски использования криптовалют
Общество
Подрядчик срывает реставрацию храма в Новгородской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подрядчик срывает реставрацию храма в Новгородской области

    17:42  10 Октября 2017
    203

    Подрядчик срывает реставрацию храма в Новгородской области

    Санкт-Петербург, 10 октября. Храм Казанской иконы Божией Матери в городе Чудово Новгородской области рискует остаться зимой без остекления. Кроме того, отсутствие окон негативно сказалось на влажности внутри помещений, в связи с чем в храме разрушаются недавно отремонтированные стены и пол, сообщают СМИ.

    По словам представителя организации, которая занимается ремонтом церкви, плановые работы по остеклению ведутся уже более полутора месяцев, однако оконные проемы так и не были установлены. Петербургская фирма «Стеклов» поставила церкви 33 окна, однако, как сообщает заказчик, в нестандартные проемы смогли установить лишь несколько из них. При этом в ходе монтажа сотрудники компании заполняли зазоры между рамами и проемами размером несколько десятков сантиметров с помощью монтажной пены.

    Подрядчик срывает реставрацию храма в Новгородской области

    Фирма, выполняющая ремонт, отметила, что отношения с подрядчиком не заладились еще с момента проведения замеров. По данным представителя ремонтной организации, замерщик допустил несколько ошибок, которые заметили только тогда, когда окна были уже готовы. Сами окна также были привезены с нарушением сроков, а о несовпадении размеров стало известно еще позже — когда удалось демонтировать установленные на окнах первого этажа решетки, вопрос о снятии которых обсуждался предварительно, однако тогда подрядчик заверил, что они не помешают установке окон.

    Сторонам конфликта не удалось договориться до настоящего времени. Как сообщают «Невские новости», в компании «Стеклов» не уточнили, когда будут устранены ошибки, а из отзывов в Интернете можно узнать, что случай с Храмом в Чудово не единственный.

    «Проблемы с организацией. Полный бардак. Нарушение сроков поставки. Одно окно вообще забыли сделать — ждать пришлось еще неделю. Пишут в предложении 5 рабочих дней, приходишь в офис — там 7 дней, а потом говорят, что точную дату дает Электронный Планировщик», — описывают работу компании недовольные клиенты.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #храм #окна #чудово
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 22339

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6011

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53252

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92561

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108350
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        3686
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        1457
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        270
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        28462