Подрядчик срывает реставрацию храма в Новгородской области

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Санкт-Петербург, 10 октября. Храм Казанской иконы Божией Матери в городе Чудово Новгородской области рискует остаться зимой без остекления. Кроме того, отсутствие окон негативно сказалось на влажности внутри помещений, в связи с чем в храме разрушаются недавно отремонтированные стены и пол, сообщают СМИ.

По словам представителя организации, которая занимается ремонтом церкви, плановые работы по остеклению ведутся уже более полутора месяцев, однако оконные проемы так и не были установлены. Петербургская фирма «Стеклов» поставила церкви 33 окна, однако, как сообщает заказчик, в нестандартные проемы смогли установить лишь несколько из них. При этом в ходе монтажа сотрудники компании заполняли зазоры между рамами и проемами размером несколько десятков сантиметров с помощью монтажной пены.

Фирма, выполняющая ремонт, отметила, что отношения с подрядчиком не заладились еще с момента проведения замеров. По данным представителя ремонтной организации, замерщик допустил несколько ошибок, которые заметили только тогда, когда окна были уже готовы. Сами окна также были привезены с нарушением сроков, а о несовпадении размеров стало известно еще позже — когда удалось демонтировать установленные на окнах первого этажа решетки, вопрос о снятии которых обсуждался предварительно, однако тогда подрядчик заверил, что они не помешают установке окон.

Сторонам конфликта не удалось договориться до настоящего времени. Как сообщают «Невские новости», в компании «Стеклов» не уточнили, когда будут устранены ошибки, а из отзывов в Интернете можно узнать, что случай с Храмом в Чудово не единственный.