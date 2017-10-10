Мы не стали жить по-новому: экс-боец АТО опубликовал гневное обращение к Порошенко

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Киев, 10 октября. Президент Украины Петр Порошенко предал украинских патриотов, которые в 2014 году бросили хорошую работу, отправившись воевать в Донбасс. Об этом говорится в открытом обращении Алексея Гиренко, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе, передает «ПолитНавигатор».

По словам Гиренко, в 2011 году он переехал из Киева в Москву, где жил и работал директором в одной из компаний. Однако в 2014 году после начала боевых действий в Донбассе вернулся на Украину и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Гиренко провел около года в Донбассе, где получил ранение, однако после выписки из госпиталя понял, что нынешние украинские власти предали патриотов.

«Нас предали. Всех нас, таких как я. У них нет достоинства. Когда я шел в армию, я думал о том, что моя жизнь даст им время. Моя жизнь, жизнь моих ребят, даст им время. Время, чтобы они начали жить по-новому. Они не стали жить по-новому, хотя мы умираем до сих пор», — говорится в обращении Гиренко.

Он также добавил, что украинские боевики, которым удается вернуться живыми из Донбасса, начинают понимать, что Петр Порошенко и его сторонники просто воспользовались украинскими патриотами.

«Порошенко и Ко плевать на меня и всех, кто дал им время, но ради рейтинга они не только на колени станут», — отмечает Гиренко.

Гиренко возложил всю ответственность за ситуацию в стране на президента Украины и его партию «Блок Петра Порошенко», закончив свое обращение нецензурным высказыванием в адрес гаранта конституции Украины.