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Дамаск обвинил Саудовскую Аравию в поставках оружия террористам ИГ в Сирии
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    Дамаск обвинил Саудовскую Аравию в поставках оружия террористам ИГ в Сирии

    16:45  10 Октября 2017
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    Дамаск обвинил Саудовскую Аравию в поставках оружия террористам ИГ в Сирии

    Дамаск, 10 октября. В Минобороны Сирии заявили, что  Саудовская Аравия якобы поставляла террористам  противотанковые ракеты американского производства Tow, передает SANA, ссылаясь на релиз оборонного ведомства.

    После снятия запрета на поставки оружия администрацией экс-президента США Барака Обамы, Саудовская Аравия приобрела 15 тысяч американских противотанковых ракет Tow на сумму в 1 млрд долларов. По данным Минобороны Сирии, Дамаск обнаружил ракеты на территории страны в 2014 году, оружие было использовано против сирийской армии, передает SANA.

    Также военное ведомство сообщило, что террористы получают помощь через разные каналы с помощью компаний, работающих в Европе и связанных с США или странами НАТО. Дамаск считает, что оружие поставляется в Саудовскую Аравию или в Турцию по морю, либо с базы ВВС США Рамштайн, которая расположена в ФРГ. Боевики запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1, «Джебхат ан-Нусра»1 получают оружие в обмен на нефть с подконтрольных им месторождений, считают в МО САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #саудовская аравия
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