Новости ДНР и ЛНР: РФ против «оккупации» Донбасса, Прилепин рассказал об убийцах Гиви и Моторолы

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Донбасс сегодня, 10 октября. Киев продлил на год особый статус Донбасса, предыдущий аналогичный закон так и не вступил в силу. Москва не согласна на введение в Донбасс «оккупационных сил» и на установление там международного протектората. Захар Прилепин заявил, что знает поименно убийц Гиви и Моторолы.

Киев «продлил» особый статус Донбасса

На Украине вступил в силу закон, продлевающий на год особый статус Донбасса. Действие предыдущего аналогичного закона, который, фактически, так и не вступил в силу, истекает 18 октября.

Новый закон был принят Верховной радой и откорректирован президентом Украины Петром Порошенко. Особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе после вывода с этой территории неких «незаконных», по мнению Киева, формирований.

Рассмотрение закона в Раде проходило бурно — с блокированием трибуны, дымовыми шашками и т.д.

По мнению Блока Петра Порошенко, принять закон было необходимо, чтобы избежать эскалации конфликта на востоке Украины и «угодить» спецпредставителю госдепа США по Украине Курту Волкеру. Против выступили фракции «радикала» Олега Ляшко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомощь» и некоторые депутаты-националисты, которые сочли новый закон угрожающим безопасности Украины.

Напомним, согласно минским договоренностям, Киев должен предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей после проведения там местных выборов по украинским законам под контролем международных наблюдателей. Однако выборы в ДНР и ЛНР так и не состоялись, при этом Донецк и Луганск обвинили в их срыве киевские власти. Киев в свою очередь винил в срыве выборов руководство республик Донбасса. В результате предыдущий закон, действие которого истекает на днях, так и не вступил в силу.

Россия не согласна на введение в Донбасс «оккупационных сил»

Москва не может согласиться на размещение миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе вдоль границы — это означает пересмотр минских соглашений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.

По мнению Карасина, украинские власти готовят миротворцам ООН в Донбассе роль чуть ли не оккупационных сил.

«Складывается впечатление, что Киев отводит ооновским «голубым каскам» совершенно иную роль [чем та, которая декларируется Киевом], — отметил замглавы МИД РФ. — Фактически, им приписывается чуть ли не роль «оккупационных сил» для «наведения порядка» на юго-востоке Украины, установления там международного протектората».

По словам Карасина, это «не что иное, как ревизия сути минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года».

«Разумеется, мы с этим согласиться не можем», — подчеркнул замглавы российского МИД.

Ранее Россия предлагала ввести миротворцев ООН на линию разграничения в Донбассе для защиты наблюдательной миссии ОБСЕ после вывода оттуда противоборствующими сторонами всех сил и средств. Киев же требует размещения миротворцев на всей территории Донбасса, включая приграничную с Россией территорию, что категорически не устраивает Москву.

Прилепин рассказал об убийцах Гиви и Моторолы

Писатель и политрук одного из батальонов вооруженных сил Донецкой народной республики, советник главы ДНР Захар Прилепин заявил, что знает имена тех, кто убил легендарных командиров ДНР Арсения Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом Прилепин рассказал РИА Новости.

Впрочем, конкретных имен предполагаемых диверсантов Прилепин не назвал. Писатель только упомянул, что среди убийц была женщина.

«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю, даже поименно, кто убил Моторолу, и кто убил Гиви. Это сделала та сторона — Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае это была женщина», — заявил писатель.

По словам Прилепина, он намерен добиться установления памятника Мотороле в донбасском городе Славянске, в настоящее время находящемся под контролем киевских властей.

Ранее министерство госбезопасности ДНР заявило, что заказчиком убийства Гиви и Моторолы является глава департамента контрразведки службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров. По данным МГБ ДНР, для осуществления этих покушений при контрразведке СБУ при финансовой поддержке США созданы специальные диверсионные отряды.

Командир батальона вооруженных сил ДНР «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) был убит в Донецке 8 февраля, когда находился в своем кабинете. Сообщалось, что причиной гибели легендарного командира стал либо выстрел из реактивного огнемета «Шмель», либо срабатывание заложенного заранее взрывного устройства.

Командир батальона ВС ДНР «Спарта» Арсений Павлов (Моторола) погиб в Донецке в октябре 2016 года, подорвавшись на взрывном устройстве в лифте дома, в котором он жил с семьей.

В СМИ неоднократно появлялась информация о задержании предполагаемых убийц Гиви и Моторолы, а также лиц, предположительно, причастных к этим преступлениям, но эти сведения не получили официального подтверждения.