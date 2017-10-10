Курды десятками переходят на сторону Турции и бегут из Хасаки

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Хасака, 10 октября. Несколько десятков бойцов проамериканских «Сирийских демократических сил» бежали из провинции Хасака и перешли на территорию Турции.

Местные источники сообщили, что крупные отряды курдского ополчения «Отряды народной самообороны» (YPG) из состава вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) пересекли северную границу Сирии и перешли на сторону турецких сил.

Часть курдов переместилась в населенный пункт Джераблус, в котором Турция развернула свои армейские подразделения.

Источник отмечает, что курды переходят на сторону своих противников в знак протеста против дискриминации в рядах «Сирийских демократических сил», командование которых отправляет этнических курдов в самый горячие точки во время столкновений. Командование альянса данную информацию не прокомментировало.