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Шойгу: Россия и Белоруссия способны обеспечить безопасность Союзного государства
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    Шойгу: Россия и Белоруссия способны обеспечить безопасность Союзного государства

    16:37  10 Октября 2017
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    Россия и Белоруссия способны обеспечить безопасность Союзного государства

    Москва, 10 октября. Стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» доказали возможность двух государств обеспечить общую военную безопасность, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, основные цели учений были достигнуты. В ходе маневров были опробованы на практике нововведения в уставных документах вооруженных сил России и Белоруссии, войска продемонстрировали возможность эффективного сотрудничества, а также возросшую летную, морскую и полевую выучку, пишут РИА Новости.

    Особое внимание в процессе учений уделялось вопросам совместной координации войск и взаимодействию штабов при планировании действий объединенным командованием региональной группировки войск. Полученный опыт министр обещал учесть в последующих мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

    Шойгу отдельно подчеркнул, что кампания «Запад-2017» носила исключительно оборонительный характер и стала беспрецедентной по своей открытости. По подсчетам министра, об учениях в СМИ было опубликовано почти 16 тысяч материалов, 5 тысяч из которых иностранные. Кроме журналистов, за операцией следили 95 наблюдателей из 50 стран.

    Учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на территории России и Белоруссии. В них приняли участие около 13 тысяч военных, 680 единиц военной техники, 70 самолетов и вертолетов и 10 кораблей, в том числе и экипажи Балтийского флота.

    Автор: Татьяна Барашкова
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