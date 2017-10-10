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Главой ПАСЕ выбрали представительницу Кипра Стеллу Кириакидес
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    Главой ПАСЕ выбрали представительницу Кипра Стеллу Кириакидес

    18:33  10 Октября 2017
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    Главой ПАСЕ выбрали представительницу Кипра Стеллу Кириакидес

    Брюссель, 10 октября. Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала парламентарий от Кипра Стелла Кириакидес. Об этом было объявлено по итогам третьего тура голосования.

    Согласно предварительным данным, кандидатуру Кириакидес поддержалb 132 депутата. Непосредственно представитель Литвы Эмануэлис Зингерис получил 84 голоса.

    Необходимо также отметить тот факт, что полномочия нового главы ПАСЕ истекут уже в январе 2018 года.

    Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт принял решение уйти в отставку.

    Автор: Алексей Громов
    #пасе
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