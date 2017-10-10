Главой ПАСЕ выбрали представительницу Кипра Стеллу Кириакидес

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Брюссель, 10 октября. Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала парламентарий от Кипра Стелла Кириакидес. Об этом было объявлено по итогам третьего тура голосования.

Согласно предварительным данным, кандидатуру Кириакидес поддержалb 132 депутата. Непосредственно представитель Литвы Эмануэлис Зингерис получил 84 голоса.

Необходимо также отметить тот факт, что полномочия нового главы ПАСЕ истекут уже в январе 2018 года.

Stella Kyriakides from Cyprus is elected as President of the @CoE Parliamentary Assembly. She will serve until January 2018. https://t.co/z9Yk65TLxj pic.twitter.com/84nkJZXYBX — PACE (@PACE_News) October 10, 2017

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт принял решение уйти в отставку.