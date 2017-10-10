Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ под Меядином, в Дамаске ждут российских бизнесменов

В Избранное

Сирия, 10 октября. Дамаск надеется на помощь российских предпринимателей. В турецком военном командовании рассказали о сроках операции в Идлибе. ВКС РФ уничтожили более 70 боевиков ИГ1 (запрещено в России) под Меядином. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Российский бизнес и Сирия

Россия активно обсуждает ключевые вопросы послевоенной реконструкции Сирии с представителями правительства Башара Асада. Москва рассчитывает, что российские бизнесмены примут участие в восстановлении сирийской экономики. Об этом на заседании совместной российско-сирийской межправительственной комиссии заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Сейчас мы констатируем, что наступает время экономического восстановления, рассчитываем, что российские бизнесмены примут в этом процессе самое деятельное участие», — отметил он.

Схожих позиций придерживается и сирийская сторона. Так, Валид Муаллем, глава МИД САР, отметил, что скорейшее восстановление сирийской экономики во многом зависит от участия в этом процессе российских компаний.

Турецкие войска в Идлибе

В министерстве обороны Турции рассказали о сроках и параметрах операции по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

«Мы оказываем поддержку «Свободной сирийской армии» (ССА) в Идлибе, которая защищает свою землю. Пока оттуда будет исходить угроза, мы должны оставаться там», — заявил глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли.

Напомним, что в минувшее воскресение турецкая бронетехника пересекла сирийскую границу в районе провинции Идлиб. Прежде того президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не может игнорировать бедственное положение сирийцев, бежавших в Идлиб из Алеппо.

ВКС РФ атакуют ИГ

Боевая авиация ВКС РФ нанесла серию авиаударов в районе сирийского города Меядин. В ходе военной операции было уничтожено более семи десятков боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ1). Кроме того, ИГ понесло существенные потери в военной технике. В результате ударов ВКС РФ были уничтожено четыре танка, три БМП, а также пикапы, на которых террористы перевозили технику и вооружение.

«Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков ликвидированными, еще почти 30 террористов остались заблокированными в подземных коридорах», — сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иорданская граница

Новостное агентство Sana сообщает, что сирийская правительственная армия завершила зачистку боевиков в пограничных с Иорданией районах на юго-востоке провинции Дамаск. Всего за минувшую неделю Сирийская Арабская Армия (САА) освободила от террористов около восьми тысяч квадратных километров пограничных территорий. В том числе под контроль правительства вернулись важные стратегические высоты вдоль сирийско-иорданской границы.

В ходе операции сирийским военным активно помогали ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.