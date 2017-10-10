Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии
Новости Сирии
Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ под Меядином, в Дамаске ждут российских бизнесменов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ под Меядином, в Дамаске ждут российских бизнесменов

    16:55  10 Октября 2017
    775

    Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ под Меядином, в Дамаске ждут российских бизнесменов

    Сирия, 10 октября. Дамаск надеется на помощь российских предпринимателей. В турецком военном командовании рассказали о сроках операции в Идлибе. ВКС РФ уничтожили более 70 боевиков ИГ1 (запрещено в России) под Меядином. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Российский бизнес и Сирия

    Россия активно обсуждает ключевые вопросы послевоенной реконструкции Сирии с представителями правительства Башара Асада. Москва рассчитывает, что российские бизнесмены примут участие в восстановлении сирийской экономики. Об этом на заседании совместной российско-сирийской межправительственной комиссии заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин.

    «Сейчас мы констатируем, что наступает время экономического восстановления, рассчитываем, что российские бизнесмены примут в этом процессе самое деятельное участие», — отметил он.

    Схожих позиций придерживается и сирийская сторона. Так, Валид Муаллем, глава МИД САР, отметил, что скорейшее восстановление сирийской экономики во многом зависит от участия в этом процессе российских компаний.

    Россия активно обсуждает ключевые вопросы послевоенной реконструкции Сирии

    Турецкие войска в Идлибе

    В министерстве обороны Турции рассказали о сроках и параметрах операции по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

    «Мы оказываем поддержку «Свободной сирийской армии» (ССА) в Идлибе, которая защищает свою землю. Пока оттуда будет исходить угроза, мы должны оставаться там», — заявил глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли.

    Напомним, что в минувшее воскресение турецкая бронетехника пересекла сирийскую границу в районе провинции Идлиб. Прежде того президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не может игнорировать бедственное положение сирийцев, бежавших в Идлиб из Алеппо.

    Турецкие войска в Идлибе

    ВКС РФ атакуют ИГ

    Боевая авиация ВКС РФ нанесла серию авиаударов в районе сирийского города Меядин. В ходе военной операции было уничтожено более семи десятков боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ1). Кроме того, ИГ понесло существенные потери в военной технике. В результате ударов ВКС РФ были уничтожено четыре танка, три БМП, а также пикапы, на которых террористы перевозили технику и вооружение.

    «Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков ликвидированными, еще почти 30 террористов остались заблокированными в подземных коридорах», — сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    ВКС РФ атакуют ИГ

    Иорданская граница

    Новостное агентство Sana сообщает, что сирийская правительственная армия завершила зачистку боевиков в пограничных с Иорданией районах на юго-востоке провинции Дамаск. Всего за минувшую неделю Сирийская Арабская Армия (САА) освободила от террористов около восьми тысяч квадратных километров пограничных территорий. В том числе под контроль правительства вернулись важные стратегические высоты вдоль сирийско-иорданской границы.

    В ходе операции сирийским военным активно помогали ВКС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #вкс рф #эрдоган #исламское государство #саа #конашенков #рогозин #муаллем #джаникли #меядин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21882

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6005

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53217

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92367

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108277
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        2961
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        1171
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        197
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        9656